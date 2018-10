"Estoy muy caliente": los mensajes de WhatsApp del cura de San Juan a un menor de edad

El domingo, los medios sanjuaninos recibieron un comunicaron desde la parroquia Santa Teresita de Jesús, anunciando que el presbítero de la sede católica, José Ortega, había renunciado para "realizar un camino de conversión interior". No estaban claros motivos hasta ese momento.

Algunas horas más tarde, el mismo párroco lo confirmaba en un video en el que admitía. "He usado las redes de manera indebida". La tormenta se avecinaba y pese a intentar mostrarse calmo, en pocas horas salieron a la luz los chats en los que había intentado seducir a un joven.

Desde un usuario de Facebook llamado Triqueta Diversx admiten haberle tendido una trampa a Ortega. Según el relato de quien hizo la denuncia a través de la red social, un amigo le había contado que estaba recibiendo mensajes del párroco y él quiso hacer algo al respecto. Dio inicio entonces a un chat en el que sólo fueron falsas las circunstancias y uno o dos nombres propios, pero en el que el cura creyó. Mirá la conversación.



"Copié el número y cree un personaje similar al de mi amigo: joven, delicado, con aires de pureza e inocencia de una tierna edad, pulcro, cuerpo delgado y atlético. El perfil ideal para quienes se forman en la homoeroticidad de la belleza del mancebo griego", explicó quien llevó adelante la maniobra, sobre cómo creó un usuario falso desde el que tentó al sacerdote con el único fin de dejarlo al descubierto".

La conversación duró un día a lo largo del que Ortega intentó que Lisandro, su supuesto interlocutor, un joven de 20 años, fuera con él a "comer, tomar un helado", que le dijera su apellido, que le contara su historia.

"Soy padre Pepe Ortega, Cura Párroco de Santa Teresita del Niño Jesús", se presentó desde un primer momento el religioso, sin ocultar su identidad.

A medida que avanzó la charla y entró en confianza empezó a enviarle fotos, algunas de ellas en ropa interior y también audios. Cuando se acercaba el momento del encuentro, el párroco se lanzó y admitió su deseo: "Estás buenísimo", "Estoy re caliente", fueron dos de las distintas frases en las que expresó lo que sentía.

Luego de la publicación de Facebook y el comunicado de la parroquia aceptando la renuncia del presbítero el domingo por la madrugada, él mismo se filmó frente a la cámara de un celular admitiendo -aunque sin dar detalles- los hechos que lo llevaron a presentar la renuncia.

"Queridos hermanos, la comunidad de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, quiero comunicarles que debido a una mala conducta mía, que no corresponde a un sacerdote, he usado las redes de manera indebida, haciendo propuestas que no corresponden a mi condición de célibe y como esto ha tomado estado público y ha provocado escándalo y se ha viralizado, es que he tomado la decisión de renunciar", comienza el mensaje de Ortega publicado completo en esta nota, quien sobre el final además comparte: "Experimento con dolor mi pecado".

Al final de los mensajes de chat, "Lisandro" le revela a Ortega que la conversación había sido una farsa. "Me hiciste una trampa, atendeme, por favor", es lo último que se lee en las capturas del intercambio.

LA PEOR DEFENSA

Como si a esto no le faltara nada, se sumó otro religioso que defiende al ex cura. Se trata del padre Rómulo Cámpora, y en sus dichos minimiza la gravedad del caso.

"Se aprovecha de las debilidades o las tentaciones para crear el escándalo y de esa manera destruir no sólo a una persona, sino también a una institución", afirmó.

"Nadie está exento a caer en la tentación. El demonio juega sucio con el sacerdote", dijo el religioso en el noticiero de Telesol, que luego reprodujo aquel otro medio sanjuanino.