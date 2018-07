Fiscalizó para Cambiemos, la atacaron y sufrió un ACV: su madre le ruega a Macri ayuda médica

Daiana Acevedo se descompensó el 22 de octubre del año pasado, durante la elección legislativa. Era fiscal de Cambiemos en Florencio Varela. Al momento de ir a votar recibió el ataque de un grupo de personas de otro partido. Discutieron, la empujaron y quedó tirada en el piso.

Desde entonces, está internada y Rosa, su madre, ruega por ayuda. "Daiana tiene una hija de 5 años que llora por su mamá y sé que mi hija saldrá adelante, pero necesita hacer un tratamiento de rehabilitación motora y respiratoria para que sus músculos reaccionen", contó Rosa a BigBang.

El relato de una madre desesperada.

La mamá de la joven de 20 años confirmó a BigBang que la joven sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) hemorrágico, de acuerdo a lo que determinaron horas después los médicos que la asistieron en el Hospital El Cruce. Los médicos lograron revertir la situación tras 6 meses y medio de internación y tratamientos.

Daiana necesita ayuda. Rosa transita un laberinto dentro del sistema de salud público y PAMI, buscando que le autoricen la rehabilitación integral para su hija. Luego del ACV, a Daiana la trasladaron al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. "La tenían tirada en una habitación hasta que yo la encontré a las ocho de la noche como un perro", contó Rosa.

“En el Hospital Mi Pueblo me pidieron los órganos de mi hija. Me lo pedían constantemente porque ellos decían que tenía muerte cerebral. Pero seguí luchando por mi hija y por mi nieta y logré que la trasladen y la vean otros médicos" sumó Rosa, que además asegura que Daiana mueve las piernas y las manos pese a que no habla.

La mujer confirmó que Daiana ese día fiscalizó la elección para el espacio de Cambiemos en una escuela de Florencio Varela y que el Accidente Cerebro Vascular lo tuvo cerca de las 15 horas de esa jornada, cuando se trasladó a votar a una escuela en Bosques Norte. De allí fue llevada al Hospital de Agudos provincial en esa localidad.

Daiana junto a su hija.

A través del concejal Maximiliano Bondarenko (en esos comicios fue candidato en la lista de Cambiemos de Florencio Varela), Rosa consiguió que Daiana fuera trasladada al Hospital El Cruce. “Hay un daño, pero los médicos no pueden decirme las secuelas que puede tener. Esto recién se va a saber cuando tenga una rehabilitación motora y respiratoria. Ahí recién se sabrá las secuelas que tendrá para toda su vida”, describió.

“Yo me siento una madre abandonada. Daiana fue abandonada. Porque ella entregó su vida para defender el voto de cada uno. Creo que ellos deben dar el apoyo que ella necesita. Pido una rehabilitación para mi hija, no pido plata, no pido nada más. Tiene una hija de 5 años y pide todos los días por su mamá. Llora por ella y solo pide verla”, dijo.

Antes de finalizar, le rogó al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que como padres ayuden a Daiana.