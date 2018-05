Floppy Tesouro fue víctima de un robo en Puerto Madero: "¿Se puede vivir así? Basta de robos"

Sorprende por el horario y el lugar, por la gran cantidad de cámaras en la zona y por la presencia constante de los efectivos de Prefectura. Sin embargo, con todos estos mecanismos contra robos en juego, Floppy Tesouro no pudo evitar ser una nueva víctima de la inseguridad.

Floppy Tesouro fue víctima de un hecho de inseguridad en Puerto Madero.

A través de las redes sociales, la ex vedette publicó el video en el que se puede ver con alta caridad el robo que sufrió mientras se encontraba tomando un café en compañía de una amiga en un restaurante de Puerto Modero.

En las imágenes se observa cuando tres mujeres salen del lugar y se llevan la cartera de Tesouro, la cual se encontraba colgada en el respaldo de su silla.

"¿Se puede vivir así? Me acaban de robar tres mujeres en Puerto Madero. Acá con prefectura viendo las cámaras, estoy odiada. Hay que encontrarlas, no se puede creer que exista este tipo de cosas, basta de robos", publicó en su cuenta de Instagram junto al video.

"Tengo muchísima impotencia. No se puede creer que vivamos así. Estaba tomando un café en la Boccatina, de Puerto Madero, y tres mujeres me robaron la cartera. Ni me di cuenta. Eran claramente mecheras. ¡No se puede estar así!”, manifestó la ex vedette.

Y remarcó, en diálogo con Ciudad.com: “Me robaron todas mis pertenencias, documentación mía y de mi hija. Es una locura. Estoy odiada. ¡No puedo creer cómo estamos viviendo!". Pero esta no es la primera vez que Tesouro es víctima de la inseguridad.

A principios de año, unos ladrones ingresaron a las torres del complejo donde vive con su pareja Rodrigo Fernández Prieto (40) y su pequeña hija Moorea. En aquel momento, Prefectura le impidió salir del edificio y la pusieron a conocimiento de lo que estaba ocurriendo.

En aquella oportunidad, Floppy recordó que estaba por irse de su casa para asistir a un evento cuando la Prefectura le ordenó que volviera porque en la torre de al lado habían entrado ladrones y estaban tratando de localizarlos. "Todos estábamos encerrados porque los ladrones deambulaban por el edificio. La situación fue tremenda”, había contado.