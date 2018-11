Fresco durante la mañana y después levanta: qué se espera para el clima de hoy

Con una temperatura mínima cercana a los 11° C, este viernes se espera que en la Ciudad de Buenos aires haya sol durante casi todo el día. La máxima será de 22° C y eso hará que la tarde del viernes esté preciosa para salir a disfrutar del aire libre.

El viernes tendrá una mínima de 22° C.

Por la noche podrán haber algunas nubes y muy baja probabilidad de lluvia, aunque afortunadamente eso no empeorará durante el fin de semana, ya que para el sábado se estima una mínima de 14° C y una máxima de 25° C, con algunas nubes, pero sin agua.