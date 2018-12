G-20: dónde llevaron a los indigentes que quedaron dentro del "área restringida"

La organización de la seguridad de los mandatarios durante la cumbre de líderes del G-20 no deja ninguna arista librada al azar. Como consecuencia de esto, y a modo de prevención, desde hace algunos días desde la Ciudad comenzaron a reforzar los controles incluso para la gente en situación de calle. Ese operativo, coordinado por el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de Guadalupe Tagliaferri.

En el Ejecutivo explicaron que el motivo detrás del operativo es evitar cualquier tipo de problemas referidos a la seguridad debido a que muchas de las zonas de la Comuna 1 son de acceso restringido como consecuencia de la presencia de los líderes mundiales. Es por eso que la gente en situación de calle que se encuentra allí fue trasladada al parador que tiene el Gobierno de la Ciudad en el barrio porteño de La Boca.

La extrema seguridad durante el G-20, que en muchos casos además incluye a las fuerzas de seguridad de cada uno de los mandatarios que llegan a Buenos Aires, hace que exista un perímetro (el segundo y primer anillo de seguridad) en donde cualquier “movimiento extraño” puede terminar en una tragedia. Así lo recordó, por ejemplo, una de las funcionarias que participó de la visita del ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en 2016. “En un momento, en el medio de la preparación del evento de la Usina del Arte me pidieron que no corra porque los francotiradores que cuidaban al presidente tienen la orden de neutralizar cualquier movimiento extraño”, afirmó.

La paradoja es que dicho parador, que se encuentra en unos de los puntos neurálgicos de la zona de escasa restricción, continuará abierto durante todo el evento este fin de semana de acuerdo a lo que explicaron fuentes gubernamentales.

Ahora bien, ¿cuántas personas fueron trasladadas durante el operativo? Ahí es cuando las cifras difieren. Desde la Ciudad no tienen el número exacto de personas que trasladaron por este motivo, sin embargo de acuerdo al último censo de personas en situación de calle afirman que en la Comuna 1, que comprende los barrios de Retiro, San Nicolás, San Telmo, Constitución, Monserrat y Puerto Madero, hay 200 personas que no tienen una residencia en donde dormir.

El año pasado un grupo de ONG, apoyadas por el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo, hicieron un relevamiento de toda la Ciudad. En la Comuna 1 detectaron a 1229 personas, entre adultos y niños, que viven en la calle.