Gente mala: el terrible flagelo de los "falsos enchufes" en los aeropuertos

Querés cargar tu celular y ¡plop!, no hay nada. Un tema que nos afecta a todos. Un bajón.

"No puede haber tanta maldad", decía Silvio Soldán. ¡Y cuánta razón tenía! Ahora hay una nueva moda en materia de maldad: se trata de diseñar enchufes falsos que se "instalan" (es una manera de decir) en los aeropuertos. Entonces querés, por ejemplo, enchufar el cable de tu celular, y descubrirás que no hay orificio alguno, que todo es una simulación atroz. A veces se trata de simples stickers, a veces de lo que parece enchufes hechos y derecho... pero no hay nada del otro lado.

Imagina que estás en el aeropuerto con tu celular descargado, comienzas a buscar un enchufe, y cuando por fin lo encuentras descubres que solo es una calcomanía adhería a la pared ¿como te sentirías? pic.twitter.com/Q4aRjA347l — Vacilando FM (@VacilandoFM) 13 de agosto de 2018

Alguien puso un sticker de un enchufe en un aeropuerto. Hay que ser turro, ¿eh? pic.twitter.com/XDDZDlnvQW — Roberto Patxot (@robertopatxot) 20 de febrero de 2016

La broma funciona, en atención a que las escalas y los momentos en que el pasajero acaba de llegar o está a punto de partir suele ser necesario, y a veces urgente, hablar por teléfono. Entonces el pasajero, apurado, enchufa el cargador de su celular y entonces ¡plop! no hay nada.

No le hace daño a nadie, ni al celular ni al cargador: despierta, apenas, un pequeño fastidio en la víctima. Algunos creen que puede servir para que el usuario recapacite sobre sobre su adicción al celular. Otros proponen pena de muerte para los bromistas. No es para tanto. Te buscás un enchufe de verdad y listo