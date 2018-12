1 /4 Guarda con las recetas de las redes: los "jugos verdes" de moda que dañan los riñones Guarda con las recetas de las redes: los "jugos verdes" de moda que dañan los riñones Guarda con las recetas de las redes: los "jugos verdes" de moda que dañan los riñones Guarda con las recetas de las redes: los "jugos verdes" de moda que dañan los riñones

Desde jugos para limpiar el colon, jugo verde, smoothies para perder peso, batidos verdes para desinflamar el abdomen o licuados verdes para adelgazar rápido, los planes Detox, y más.

Lo que sea verde y combine el hecho de perder peso parece ser la jugada promocional para los que esperan el milagro de descender de peso. Todo esto es producto de la desinformación y el negocio, claro. Y en tiempos de descuento para llegar al verano la moda se instala. Pero atención, es peligrosa.

La dieta que está de moda.

Distintos profesionales y médicos advierten el peligro de seguir moda y aseguran que de realizar éste tipo de plan se pueden dañar algunas órganos, como los riñones y el hígado. En apariencia no son productos malos, ya que consisten en frutas y/o verduras combinadas, trituradas y servidas en batidos más o menos licuados. Sin embargo, su estructura y su confección los hacen muy contraproducentes frente a la alternativa tradicional de la fruta y la verdura en ensalada pura y dura, ingerida en base de masticar.

A fines de septiembre, el cantante Alejandro Sanz reveló a sus seguidores que había arrancado una dieta detox por un plazo de tres semanas. Consistía en ingerir proteínas y combinarlo con jugos de verduras verdes combinados con otros de frutas. El cantante español se subió a la moda y busca de una imagen renovada intentó perder peso de esa manera. Y como suele ocurrir, sus seguidores y otros que leyeron la noticia imitaron su plan sin consultar a un profesional de la salud.

Alejandro Sanz cerró el tema con humor.

Al tercer día del régimen el intérprete reconoció que estaba con hambre. La confesión la realizó en su cuenta de Twitter. "Día 1, tengo hambre; día 2, me muero de hambre; día 3, no siento las piernas. Mañana os cuento más", escribió el músico. La nutricionista Griselda Herrero Martín respondió con humor y un consejo. "Querído Alejandro. Tal vez tengas el corazón partío pero el hígado y los riñones no".

La noticia quedó ahí. El cantante cerró el tema con humor admitiendo que se comería un sandwich y sumó que cuenta con un equipo médico para cuidar su peso. Evidentemente lo tenía porque luce más delgado y esbelto. En un resurgir de esta tendencia, abundan los avisos publicitarios en las redes sociales con promesas de pérdida de peso al combinar jugos de lechuga, pepino y frutas tropicales.

Las promociones abundan en las redes.

BigBang consultó sobre ésta nueva forma de perder peso al médico Marcelo Suárez, especialista en Conductas Saludables. "Si entendemos como jugos o batidos Detox a la mezcla y procesado de ciertos vegetales y frutas para obtener un líquido para beber y desintoxicar al organismo; estamos hablando de lo mismo. Ahora bien, si nos preguntamos si sirven, la respuesta rápida es no", sostuvo.

Según Suárez una de las claves por las que los jugos pierden poder nutritivo es justamente la falta de estructura del alimento al ser procesado. "La respuesta rápida es no; ya que desestructura un alimento muy nutritivo como la fruta o la verdura alterando la fibra que contienen, y ésta es un componente fundamental para mantener alimentada nuestra microbiota (bacterias del colon), sostener una buena frecuencia evacuatoria y un buen volumen y consistencia de la materia fecal; de hecho muchas veces producen diarrea, lo que empeora aún más la situación y mantener estable la liberación de insulina (sustancia importantísima para nuestro equilibrio hormonal). Por otro lado no aporta ni proteínas ni grasa (macronutrientes esenciales), y un dato no menor, el abuso de ciertas frutas, sobre todo el pomelo, puede aumentar el riesgo de elevar o disminuir el efecto de ciertos medicamentos (estatinas, antibióticos, antiarrítmicos)", desarrolló el especialista.

Suárez admitió que éstas modas son seductoras pero distraen el camino hacia lo saludable.

Por otro lado, Suárez contó que en cuanto a la característica de desintoxicante, el organismo tiene al intestino, al hígado y al riñón para hacer ese trabajo. Y si el organismo está bien atendido lo hace perfecto. "Por lo tanto lo que hay que hacer es evitar intoxicarse aplicando conductas saludables de forma diaria. De esa forma no tendríamos que recurrir a nada de esto, ya que son modas (seductoras por cierto), que nos distraen del verdadero camino, que es ser cumplir con una alimentación saludable, ejercitar, descansar, meditar, hidratarse y mantener pensamientos positivos", finalizó.