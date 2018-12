Habló la mamá de Sofía Herrera tras el allanamiento en Ayacucho: "No creo, pero ojalá que sea mi hija"

Luego de que se conociera que encontraron a una menor secuestrada en una comunidad gitana en Ayacucho, Maria Elena Delgado, la madre de Sofía Herrera aseguró que duda de que sea su hija y reveló que volvieron a una pista que no habría sido investigada en profundidad. "Recién me entero. Hay que esperar, pero no creo que sea mi hija", lamentó en conversación con TN.

María Elena espera novedades.

"Creo que se trata de una menor que vi hace tiempo, pero no es mi hija. Me parece que es el mismo caso. En su momento, se fijaron todos los datos filiatorios y se comprobó que sea hija biológica de los padres", explicó.

Ante la pregunta sobre cuáles son los motivos por los que volvió a ser revisada esa casa, Delgado contó que hasta el momento no se habría realizado un examen más exhaustivo como lo realizaron hoy. "En aquel momento no se habían realizado la comparación de las huellas, ni el ADN. Ojalá que sea. Recibimos 25 fotos en lo que va el año, pero no tenemos nada en concreto", sumó.

Por otro lado, María Elena reveló cómo vive su familia cada instancia en la que se investiga a alguna posibilidad de hallar a Sofía. "Nos ponemos muy nerviosos y luego sufrimos porque no tenemos nada en concreto. Mi marido también la pasa mal. Todos la pasamos mal, pero no vamos a dejar de buscarla", afirmó y añadió que aún tiene esperanza de encontrarla con vida.

"Mi otra hija, Giuliana, espera encontrar a su hermana. Nació en medio de todo esto y en cada Navidad le escribe una carta a Papa Noel pidiendo que encuentren a Sofi y así lo esperamos todos", finalizó.