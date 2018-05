Hacen una torta con la forma del cuerpo de Cristo: un ministro come un pedazo y hay polémica

Las fetas cortadas parecen miembros amputados y figurativamente lo son. La provocación es parte de la búsqueda de los artistas Emiliano "Pool" Paolini y Marianela Perelli, quienes presentaron en la Feria de Arte Contemporáneo Argentino (FACA) una torta con la forma del cuerpo de Jesús, a tamaño natural.

La obra 'La Luz de Jesús' fue presentada en Hollywood en febrero. El jueves pasado en la Feria Arte Contemporáneo Argentina volvieron a mostrar la iglesia del nuevo mundo -tal como la etiquetaron en sus redes sociales- en el Hipódromo Argentino de Palermo. La exhibición de sus obras seguirá en los próximos meses en Madrid.

Ésta como otras parte de 'Kidstianism' un proyecto en el que PoolyMarianela (fusionaron sus nombres) vienen trabajando desde hace tiempo, con el que buscan pensar la religión desde la mirada de un nene millennial.

Entre algunas de las obras que forman parte de 'Kidstianism' son piezas artísticas únicas e irrepetibles: representaciones del arte bizantino, del lowbrowart y del popart. Todas cumplen con un shock perceptivo generado por la multiplicidad de sensaciones derivadas de la cultura de masas, del mundo audiovisual y narrativo de la TV a color, los dibujos animados y el merchandising de los ’80-‘90".

La web de los artistas.

La creación de esta torta con forma de Cristo surgió de tras aplicar la teoría de Jean Piaget, un psicólogo suizo reconocido por sus aportes en el estudio de la infancia y sus diferentes etapas en el desarrollo de los niños.

Este especialista afirma en su trabajo que en el entendimiento infante se hace presente la literalidad. Partieron de esa premisa: ser literales.

"Nos preguntamos cómo un niño interpresa la religión cristiana, en su imaginario. Si a un niño le hablás sobre el cordero de Dios pensará en un animal, no en lo que significa esa frase. Acá creamos una obra de fácil lectura y para reflexionar o revisar lo que también sucede en la religión. Me como a mi propio Dios, se reza ante una cruz en donde está colgado el profeta. Es la historia de un mártir. En las iglesias vemos a un hombre desnutrido, azotado", respondió el artista.

"¿Cómo interpreta un niño la religión cristiana? ¿Cómo representa, en su imaginario, ese sistema de creencias, ética, narrativas y símbolos sagrados que se crea a partir de la figura de Jesús de Nazaret: el hijo de Dios, el Mesías, el milagroso, el que murió en la cruz y resucitó? El niño se rebela ante las lecturas que hacen los adultos y construye una 'alternativa imaginaria', una nueva forma de estar en el mundo, un proceso dispar al sentir lo religioso", suman en su sitio web.

"El niño no entiende de metáforas y naturaliza lo religioso como una parte más de su juego", añade Pool en la charla con BigBang.

LA POLÉMICA

Algunas personas religiosas cuestionaron la obra y más aún criticaron al ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro. El funcionario que estuvo el jueves en la inauguración y fue uno de los que comió un trozo de la torta. La foto masticando 'el cuerpo de Cristo' llegó a medios italianos.

La torta representa en tamaño real el cuerpo de Jesucristo luego de crucificado. Completamente cubierto con pasta Ballina color piel, sus manos y sus rodillas eran rojas, simulando las laceraciones.

""Nuestra #Jesúscake, segundos antes de comulgar", fue la frase que postearon la pareja de artistas en su cuenta de Instagram y en la imagen se los ve junto a Avogadro.

De inmediato comenzaron a llover las críticas y Avogadro pidió disculpas. Sobre el tema, uno de los artistas contó cómo fue el episodio:

"El funcionario venía recorriendo todos los stand. Había más de 150 personas dando vueltas. Me parece que la imagen tuvo una intención política pero no de nuestra parte. En el momento había muchas personas filmándose y sacando fotos. La obra se repartió por completo y se terminó. Y seguiremos con nuestro trabajo y arte. No debemos explicar nada más porque la obra parte justamente de su fácil lectura. Nada más".

Una de sus obras.

Para eso, recurren a diversos objetos emblema de la sociedad de consumo, como los muñecos Barbie y Ken, piezas de yeso y juguetes de plástico.

No es la primera vez que los artistas, que tienen su base en Rosario, producen performances que generan posiciones enfrentadas. Otra de sus muestras llamativas son las Barbies y superhéroes combinados con santos y vírgenes.

"Es que en esta obra el poder de construir lo tiene el chico, quien desacraliza iconos y se pone a hacer travesuras con ellos. En su mundo, la historia mágica emerge y se vuelve verosímil. El niño no entiende de metáforas y naturaliza lo religioso como una parte más de su juego".

Uno de sus cuadros.

Sus proyectos se enfoca sobre todo en la interpretación de los cultos. También se dedicaron años atrás en imágenes de próceres y famosos. En muestras anteriores, los personajes que pasaron por su particular mirada fueron, entre otros, Juan Domingo Perón, el Petiso Orejudo, José de San Martín y Robledo Puch.