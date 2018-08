Heroico rescate de un niño de 6 años que colgaba de un balcón en un octavo piso y casi cae al vacío

En las últimas horas comenzó a circular en las redes sociales el video de un estremecedor rescate de un niño de 6 años que casi cae al vacío por accidente desde el balcón de su departamento en un octavo piso, en Rosario.

Afortunadamente, el chico fue salvado gracias a la ayuda de un familiar y dos vecinos que se colgaron de las rejas para salvarlo, aunque las imágenes de lo ocurrido dejan entrever que el suceso podría haberse convertido en una enorme tragedia.

Un niño de 6 años fue rescatado del balcón de un octavo piso.

En la grabación que capturó una persona desde otro edificio, se puede ver que el niño quedó al borde del precipicio mientras intentaba alcanzar una pelota de fútbol que se le había caído a la calle.

Como se asustó por la altura, empezó a gritar, y en ese instante el hermano del chico le avisó a un familiar que estaba en el lugar que su hermano iba a caerse. Gracias al revuelo que armó el niño de 6 años, varias personas escucharon lo que pasaba y así pudieron ayudarlo a subir nuevamente.

"El nene estaba apoyado en la reja, y yo lo único que podía hacer era sostenerlo para que no hiciera peso", aseguró el vecino del séptimo piso en diálogo con Rosario3.com, mientras que otro añadió que bajó 3 pisos por los balcones para poder levantar al nene con la ayuda de otras 2 personas más.

Según reveló Sebastián, el papá del niño, el hecho ocurrió el domingo pasado a las 18, mientras el nene estaba al cuidado de su tio, porque él estaba en su trabajo y su esposa había ido a una marcha a favor de las 2 vidas.

"Franco estaba desnudo porque tiene un retraso madurativo y se había hecho pis. Entonces mi cuñado le iba a dar un baño, aunque lo dejó unos minutos solo porque fue a hacer sus necesidades. Ahí Franco levantó la persiana y abrió el cerrojo de la puerta balcón y salió", contó a Telefe.

El papá del niño reveló que su hijo posee un retraso madurativo y que por eso no tiene miedo en muchas ocasiones.

"Él nunca se trepa a la reja, lo que pasó es que la pelota se le cayó y el muchacho que la agarró abajo le dijo que la fuera a buscar. Y él por su problema es un nene literal, entonces habrá pensado que podía bajar, y ahí mi otro hijo empezó a gritar y mi cuñado lo vio. Lo único que atinó a hacer fue a agarrarle a las manos, y ahí otros dos vecinos lo ayudaron y arriesgaron su vida por la de mi hijo", explicó Sebastián.

Algunos meses atrás, un joven malí de 22 años salvó en Francia la vida de un nene que permanecía colgado del balcón de un edificio, al escalar cuatro pisos desde la calle en unos pocos segundos.

“Vi a mucha gente gritando, subí así y gracias a Dios lo salvé. Tuve miedo cuando salvé al niño y después fuimos al salón y me puse a temblar, ya no lograba tenerme en pie, me tuve que sentar”, relató en aquel entonces Mamoudou Gassama cuando los medios lo entrevistaron.