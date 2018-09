Horóscopo amoroso: de Aries a Piscis, todos los tips para enamorar a cada signo

El amor no es fácil, pero el zodiaco ofrece una ayudita a la hora del levante. El sitio HoróscopoNegro elaboró un listado con tips para enamorar a cada signo.

ARIES

(21-3 a 20-4)

No hay que darle mucha importancia porque se la cree. Además, está acostumbrado a tener lo que quiere. Si le das más de lo mismo, no lo va a valorar; y si lo dejás a un lado, no va a saber qué hacer. También hay que tener en cuenta que Aries es un signo muy independiente y se agobia bastante si se ve obligado a responder. Es difícil saber dónde está el punto de equilibrio. Aries quiere mimos y cuidados, pero dejá que sea él quien te los pida. No hay que olvidar que a los de este signo les gusta que todo sea sencillo y poder controlar la situación a su manera, con sus reglas.

TAURO

(21-4 a 20-5)

No es fácil impresionar a alguien de Tauro. Sus gustos e intereses los tienen claros. Son sencillos. No están esperando que nadie venga a arreglarles nada. Pero sí esperan que les hagan más placentera la vida. En ese sentido, el mejor camino para acercarse es entrarse por los sentidos. Es un signo que busca relaciones estables y mientras no vea algo consistente, no se dejará seducir. Necesita que le des muestras de que va en serio.

GÉMINIS

(22-5 a 21-6)

Les gustan las personas inteligentes, alegres, optimistas y aventureras. No es un signo conservador, por lo que no se relaja con personas conformistas, miedosas o que no sean capaces de cualquier cosa cuando quieren conseguir algo. A Géminis hay que ganárselo y luego conservar su interés, porque siempre tiene muchos planes y ofertas sentimentales. Y, aunque sólo sea por lógica, no tiene tiempo para todos. La misión, por lo tanto, no es seducirlo ofreciéndole algo muy diferente a lo que le ofrecen todos los demás. Aman que les den mucha libertad, que no los presionen y los planes divertidos.

CÁNCER

(22-6 a 22-7)

Se siente seguro entre los suyos y muchas de sus necesidades de cariño y amor las busca en su círculo íntimo. Para acercarse y seducirlo, hay que ser romántico. Dejar en claro que se busca una relación duradera y darle mucha comprensión. Cáncer quiere ser querido, pero también comprendido. Sabe que es alguien complicado y suele aislarse del mundo cuando no tiene lo que quiere. Demostrale comprensión frente a sus cambios de humor y melancolá; es una apuesta fuerte porque tiene su premio: la entrega absoluta. Saberlo escuchar es clave. Pero cuidado, todo toma su tiempo. Que esté deseando encontrar el amor, no quiere decir que esté desesperado.

LEO

(23-7 a 22-8)

Atraer a Leo no es difícil porque es abierto, accesible, le gusta gustar y siempre se presta al juego de la seducción. Claro que para gustarle en serio hay que reunir una serie de características en cuanto a aspecto y personalidad. Leo quiere a su lado a alguien especial. Una vez que se siente atraído, va solo y se vuelva a darle todo a esa otra persona. También espera mucho de ese alguien. Lo importante es conseguir que te vea como alguien valioso. Escuchalo, coqueteá, sé cariñoso y hacé que se sienta valioso. Sobre todo: hacele ver que vos también te sentís valioso.

VIRGO

(23-8 a 22-9)

Les va el romanticismo. Tienen una mente analítica y todo lo que se salga del guión les va a producir mucha atracción. Con Virgo lo que hay que tener en cuenta es que sabe estar solo, incluso le gusta bastante; no se muere por encontrar pareja, ni amor. Lo desea, pero lleva bien la situación cuando no lo tiene. Eso quiere decir que para llamar su atención hay que crearle esa necesidad. Tiene sus tiempos: analiza y supervisa todo. Irá poniendo reglas. Si vas bien o mal te vas a enterar porque te lo va a hacer saber.

LIBRA

(23-9 a 22-10)

Le gustan las cosas bonitas, bellas, que se vean bien desde afuera. La estética lo predispone. Si lo que tienen enfrente les gusta, se empiezan a dejar querer. Para atraerlos, hay que elegir detalles románticos y sencillos, pero con buen gusto. Nada caro. En la primera fase lo que hay que buscar es la ilusión. Luego, conforme te vayas dando cuenta de que a Libra le cuesta tomar decisiones y elegir, vas a tener que facilitarte el camino. Valorar cada paso que da porque le va a haber costado mucho. Proponerle planes, porque se deja querer muy bien; pero hay que aprovecharlos para ir avanzando y acercarte así a su corazón. No deja las cosas en claro, vas a tener que leer entre líneas.

ESCORPIO

(23-10 a 22-11)

Atraer a Escorpio puede ser la cosa más fácil o difícil del mundo. Fácil porque si Escorpio se ha fijado en vos, ya está todo hecho. Difícil porque, si no le gustas de entrada, no suele cambiar de opinión. Tiene un escáner en la cabeza y el corazón. Sabe bien lo que decide. No se suele equivocar. Para mantener su atracción, Escorpio necesita confiar: sentir que la otra persona le va a dar lo mismo que él le dará a ella. Hay que leer la letra chica porque esconde lo que quiere, lo que siente de verdad. Hacelo reír, no le mientas, no te enojes por tonterías, no intentes controlarlo. Y del resto, se encargará Escorpio.

SAGITARIO

(23-11 a 22-12)

Quiere gente que sea parecida, que puedan entenderse. Tiene un espíritu libre y muchos compromisos los contempla con microscopio. Para atraer su atención hay que darle algo jugoso para que luego se quede y no quiera irse. Sagitario es sociable y tiene muchos planes y amigos. Tiene que ver la posibilidad de la novedad para dejar lo demás. No seas muy sentimental, más bien atrevido y descarado. Le gusta la gente así. Los estímulos tienen que ser constantes: físicos e intelectuales. Puede ser agotador, pero las compensaciones que da son buenas.

CAPRICORNIO

(23-12 a 20-1)

Es un signo de tierra y tiene los pies bien puestos en el suelo. La mejor manera de atraerlo por sorpresa, antes de que tenga tiempo de pensar si merece o no la pena. Hay que crearle sensaciones que le gusten y le motiven muchísimo para que no pueda decir que no. Desde el minuto uno, le tienen que quedar en claro cuáles son tus sentimientos, para que vea si merece o no la pena apostar por una relación. Tiene una pasión que no la deja salir así de fácil. Habrá que tener paciencia y mucho interés. Si es así, merecerá la pena el esfuerzo.

ACUARIO

(21-1 a 19-2)

Es libre. No se queda mucho tiempo en ningún sitio, ni busca relaciones. Para atraerlo, con que seas alguien diferente, original y que vaya contra la corriente ya es más que suficiente. Tiene que ver lo que hay dentro de vos. Después de captar su atención, lo que hay que conseguir es que baje las defensas. No le gustan los sentimentalismos, ni invierte mucho tiempo en las relaciones. Hay que hacerle ver que está equivocado en todo eso. Muy en el fondo lo sabe, pero se pone una coraza por miedo al dolor. Con confianza, todo se logra.

PISCIS

(20-2 a 20-3)

Hay que ir de a poco. Piscis está enamorado del amor y de las historias de amor. Pero atraerlo no significa que se quede con facilidad. Le gusta sentirse seguro, porque ya persiguió muchas estelas y no había nada al final. Su corazón ha ido sufriendo después de cada excursión. Piscis se vuelve receloso, se hace duro; pero por fuera. La gran misión es convencerlo de que va en serio, de que querés una historia de verdad; igual a las que se imagina.