Hugo Moyano: "Si un sindicalista tiene algo, ya es un negro"

El gremialista se cruzó con el periodista Alfredo Leuco, quien expresó que no hay dirigentes sindicales humildes.

Hugo Moyano es, sin duda, el hombre del mes. A días de la multitudinaria marcha que convocó, el líder del Sindicato de Camioneros se sentó como invitado en La Noche de Mirtha Legrand y habló sin pelos en la lengua.

Moyano señaló que convocó a la marcha porque el gobierno "no cumplió sus promesas".

Allí, señaló que la movilización del miércoles tiene como base el hecho de que el Gobierno nacional "no cumplió con muchas de las promesas que realizó a los trabajadores".

"Creen que con el aumento del 15% está bien. De acuerdo a la inflación no tiene sentido, lo toman como un aumento, es mentira. Cuando no hay respuesta no queda otro camino", agregó.

Moyano además se mostró molesto con los medios de comunicación, asegurando que lo persiguen. "Hay un montón de cosas que han inventado, le hacen notas a tipos en la cárcel para que hablen mal de mí", detalló en referencia a las entrevistas donde Pablo "Bebote" Álvarez, jede de la barra brava de Independiente, y el sindicalista Omar "Caballo" Suárez lo involucraron en hechos delictivos.

El cruce con Leuco

En su paso por la mesa de Legrand, el gremialista protagonizó un duro cruce con el periodista Alfredo Leuco, quien aseguró que "casi no hay dirigentes humildes".

"¿Tener algo es ser deshonesto?", respondió Moyano, mientras que el periodista señaló que "hay que explicar lo que se tiene". El sindicalista, sin embargo, no cerró ahí el intercambio. "Si un dirigente sindical tiene algo ya es un negro", expresó. "No se entiende muchas veces la lucha del trabajador. Es la verdad".