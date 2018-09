Igual que Dujovne: Florencia Arietto, de TN al Gobierno, será asesora de Patricia Bullrich

Luego de haber oficializado su salida del Frente Renovador en medio de críticas al partido, la ex jefa de seguridad de Independiente, Florencia Arietto, fue designada en un cargo como asesora en el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich. Así surge de una resolución publicada esta mañana en el Boletín Oficial. Cobrará $70 mil.

Arietto se hizo conocida años atrás por su lucha contra las barras bravas durante la presidencia de Javier Cantero en Independiente. Tras dejar el mundo del fútbol, la experta en seguridad se volcó a la política y trabajó en los últimos años en el armado político del Frente Renovador de Sergio Massa en la Capital Federal.

Sin embargo, hace meses comenzó con una serie de duras críticas al espacio del ex intendente de Tigre. De acuerdo a la resolución 752/2018 publicada en el Boletín Oficial esta mañana, Arietto será asesora en el Ministerio de Seguridad. Si bien no ocultó críticas a la gestión de Cambiemos durante los primeros años, desde hace meses coquetea con un acercamiento al Gobierno.

“Sabía que todas las batallas no se pueden dar juntas, pero otra cosa es que me pidan que no denuncie a Hugo Moyano porque nos va a financiar. ¡Yo a Moyano lo quiero preso! Lo tengo denunciado y entonces no me dieron opinión”, dijo Arietto tiempo atrás.

Esta mañana, la flamante asesora del Ministerio de Seguridad escribió en su cuenta de Twitter: “Si te gusta o no que me sume a la gestión me importa poco, sólo recordá siempre que en donde esté estoy luchando para que vos y tus hijes tengan un país más seguro donde proyectar el porvenir. Sin mafia, sin corrupción, sin gatillo fácil”.

Por su labor, la ex integrante del Frente Renovador cobrará 2.100 unidades retributivas, lo que representa $70 mil por mes. En su designación, que lleva la firma de la ministra Bullrich, se señala que Arietto “reúne los conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para el desempeño del cargo”.

Desde hace meses, además, Arietto participa en el programa Código Político, de TN, conducido por Eduardo Van Der Kooy, donde estuviera el el recientemente fallecido periodista Julio Blanck.