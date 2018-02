Indignación en las redes por una pregunta que Nico Repetto le hizo a una joven víctima de acoso

Débora Garay, de 26 años y estudiante de medicina, cerró los ojos y cuando los volvió a abrir no pudo creer lo que veía. Del otro lado de las vías de la estación Agüero de la Línea D, un pasajero se masturbaba mientras la miraba fijamente.

Para hacer pública la situación, decidió compartir el vídeo en su Facebook y, luego de que se viralizaran las imágenes, salió a contar el miedo que había vivido.

Sin embargo, en una entrevista Nicolás Repetto le preguntó la víctima como estaba vestida y su comentario provocó enojo en los seguidores del programa.

Una joven fue acosada en el subte de la línea D.

"El pasado lunes 19, alrededor de las 23, volvía a casa después de verme con una amiga -quizás, imprudente de mi parte ir a tomar el subte en ese horario, en el que no hay mucha gente y puede ser más peligroso, en lugar de un bondi. Línea D, estación Agüero, me encuentro con esta persona que, apenas me ve, empieza a mostrarme sus genitales. Yo estaba sola", escribió en su relato Débora.

"Me asusté mucho. Pero lo filmé y saqué algunas fotos. Les pido que compartan, difundan o adviertan sobre esto. El 'señor' es un exhibicionista. La calidad del vídeo no es la mejor, ya que al editar tratando de tapar su miembro, se modificó. Esto es real y me paso a mi", aseguró con bronca y, con la esperanza de que sirviera para algo, publicó su historia.

Lo cierto es que al darse a conocer la grabación, rápidamente apareció otra víctima del agresor, quien denunció ante la Justicia que fue acosada en la vía pública por él.

"Indicó que se lo cruzó por la calle a las 7 de la mañana y el sujeto le dijo obscenidades y la amenazó con violarla", precisaron fuentes judiciales a Télam.

Debido a la aparición del vídeo, Garay salió este mediodía a hablar sobre lo que vivió hace unos días y, en su aclaración, agregó que además de haberse enfrentado cara a cara con un acosador, cinco minutos antes de eso había vivido otro episodio con un repartidor de delivery.

"Detuvo su moto y me encerró contra la pared. Fue unos segundos: me tocó mientras se reía y se fue. Empecé a llorar y a contarle a mi hermana por Whatsapp lo que había pasado", explicó la joven de 26 años en diálogo con TN.

"Tardé más de una semana en subir las imágenes a las redes, y generó mucha repercusión. Ojalá sirva para que se tomen medidas de seguridad y otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo", cerró.

Sin embargo, la realidad es que las cosas no quedaron ahí, porque este mediodía Débora decidió relatar los detalles del terrible momento en una entrevista para el noticiero que conduce Nicolás Repetto por Telefe y, allí, el periodista intervino en la explicación y le preguntó cómo estaba vestida.

Ante el cuestionamiento, la propia entrevista aclaró que la pregunta no tenía nada que ver con lo que había pasado y, Repetto sostuvo: “La pregunta es si es posible estar a la una de la mañana en un subte vestida sexy. ¿Es sensato si yo salgo a la noche a caminar por Palermo con un Rolex de oro? ".

Asombrada ante el planteo, la joven respondió que los hombres salen a la calle vestidos como quiere, y que eso es "violencia de género". "Siempre lo mandan para ese lado ¿Por qué?", retrucó el periodista y, rápidamente, muchos salieron a atacarlo en las redes.

"¿Podran sacar del aire al infeliz de Nicolás Repetto, quien solo hace comentarios machistas y niega la problemtica del acoso callejero?", escribió un usuario de Twitter y, a ese comentario, le siguieron muchos más.

"Una chica fue manoseada en la calle y después tuvo que bancarse a un chab´´o masturbarse mientras la miraba y Nicolas Repetto le pregunta como iba vestida porque pudo haber influenciado en lo que le pasó. Haganle un favor al mundo y saquen a este p... de la televisión", agregó otra.