Inés Zorreguieta y la música: una cantante sensible de perfil bajo

Inés Zorreguieta, la hermana de la reina Máxima de Holanda cantaba, tocaba la guitarra y el piano. Dejó grabadas más de 30 canciones, entre sus covers y sus propias composiciones.

Inés tenía 33 años.

La hermana más chica de Máxima siempre tuvo facilidad para los instrumentos. Estudió canto y guitarra en la Escuela de Música Contemporánea. Según trascendió, sus hermanos le inculcaron el fanatismo por las canciones de Ella Fitzgerald, Duke Ellington, The Doors, Jimi Hendrix, George Gershwin, The Beatles y Led Zeppelin.

Entre acordes y letras, Inés sobrellevó la vida que le tocó en suerte. Nació en una familia con distintos tonos. Su padre, reconocido por su gran posesión de terrenos, su posición en la Sociedad Rural, su condición de funcionario de las dictaduras de Jorge Rafael Videla y Roberto Viola. Su hermana se convirtió en reina en Europa y a eso, los conflictos personales que mantenían en un cuadro depresivo.

Su muerte se convirtió en noticia y la repercusión fue en los medios de todo el mundo. La cantante Isabel de Sebastián compartió una canción y escribió que, pese a no conocerla, ante la cantidad de información difundida en los medios por su suicidio, eligió recordarla con uno de sus covers.

"Tenía una cara muy dulce y aparentemente un historial de sufrimiento muy fuerte. No me importa el resto. Nadie elige donde nace, y menos si tiene o no un dolor imposible. Dejo una canción cantada por ella, como para balancear tanto morbo en las redes. "No hay brillo del sol", por Inés Z", posteó.

A su vez, quienes si la conocieron compartieron algunos videos en los que se la ve cantando. En Twitter circuló la versión en la que interpreta un cover de la canción Take the box de Amy Winehouse.

ALGUNOS DE SUS TEMAS

Después de egresar del Palermo Chico en noviembre de 2002, Inés se dedicó a estudiar Psicología y a cantar. Nunca se definió como cantante, pero tocaba la guitarra para acompañar su voz y llegó a ofrecer un concierto en el marco del festival Nuevas Voces que tuvo lugar hace cuatro años en el restaurante musical La Dama de Bollini.

También compartía sus grabaciones en su cuenta de Soundcloud. Entre sus posteos se pueden encontrar canciones de su autoría y varios covers a temas de U2, Björk, Chris Isaak, entre otros.