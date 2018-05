1 /11 Instagramer acosador: denuncian a un hombre que les saca fotos a sus víctimas y las expone en las redes Instagramer acosador: denuncian a un hombre que les saca fotos a sus víctimas y las expone en las redes Instagramer acosador: denuncian a un hombre que les saca fotos a sus víctimas y las expone en las redes Instagramer acosador: denuncian a un hombre que les saca fotos a sus víctimas y las expone en las redes Instagramer acosador: denuncian a un hombre que les saca fotos a sus víctimas y las expone en las redes Instagramer acosador: denuncian a un hombre que les saca fotos a sus víctimas y las expone en las redes Instagramer acosador: denuncian a un hombre que les saca fotos a sus víctimas y las expone en las redes Instagramer acosador: denuncian a un hombre que les saca fotos a sus víctimas y las expone en las redes Instagramer acosador: denuncian a un hombre que les saca fotos a sus víctimas y las expone en las redes Instagramer acosador: denuncian a un hombre que les saca fotos a sus víctimas y las expone en las redes Instagramer acosador: denuncian a un hombre que les saca fotos a sus víctimas y las expone en las redes

Con total impunidad, un hombre fotografía a mujeres en la vía pública y sube las imágenes su cuenta de Instagram. Además, comparte fotos de actrices de películas pornográficas y modelos eróticas.

Comenzó a sumarse seguidores, en su mayoría extranjeros. Un grupo de mujeres iniciaron una campaña para denunciarlo para que la red social bloquee su cuenta y elimine su perfil. Finalmente lo lograron, pero como suele ocurrir en estos casos, el acosador tenía otra cuenta que continúa activa. Con el mismo nombre, al que le sumó un guión bajo, volvió a la carga.

El momento de la detención.

Se apoda atilamagyat_ pero era conocido por ser un vendedor ambulante que recorre distintas zonas de Berazategui. Quienes lo identificaron comenzaron a hacer circular la imagen de la foto de este hombre para lograr detenerlo.

El hombre es discapacitado motriz.

El hombre se moviliza en sillas de ruedas y vende distintos artículos de forma ambulante. Según algunas denunciantes, era frecuente verlo con su celular sacando fotos a las mujeres mientras esperaban el colectivo.

"Sos un enfermo por aprovecharte de tu discapacidad, y de las chicas que se acercan tratando de ayudar, tendría que darte vergüenza, con tu edad no darte cuenta de lo que es el espacio personal y no entender que no podés fotografiar gente sin su consentimiento, vos sos sólo uno de los tantos enfermos sueltos por ahí", posteó una de las denunciantes.

Las fotos de la cuenta eliminada.

No hace falta revisar demasiado su cuenta para encontrar fotos tomadas a menores. Muchas de ellas se identifican por su uniforme.

Pese a que en los posteos hay comentarios de repudio, cuesta entender que algunos otros usuarios festejen estas publicaciones y las aprueben. Incluso se pueden leer comentarios obscenos y violentos hacia muchas de las mujeres víctimas.

La cuenta atilamagyat_ está activa.

En una de las imágenes, quien fue fotografiada encontró la publicación. Denunció la cuenta y contó cómo fue el momento en el que la fotografió el acosador.

"Dudé y lo pensé! Dije me saco una foto? Y creí que no iba a ser tan atrevido. Siempre me pareció un viejo pajero con cara de degenerado. Pero realmente no pensé que sacó la foto de verdad", repasó en uno de los comentarios de la publicación.

El viernes fue detenido y permaneció demorado durante unas horas. Le informaron sobre la denuncia por acoso y luego fue liberado. La primera de sus cuentas ya fue eliminada y ahora habrá que continuar denunciando su usuario para que Instagram repita la sanción de expulsión.

¿Cómo denunciar una cuenta de Instagram?