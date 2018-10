Insultos homofóbicos y golpes: nefasta agresión a una pareja gay en una pizzería de Palermo

En un hecho repudiable por la magnitud y la impunidad de la violencia desplegada, una pareja gay fue maltratada, echada y hasta golpeada por empleados del local Accademia Della Pizza, situado en la esquina de Santa Fe y Scalabrini Ortiz.

"Esto es un ambiente de familia. Yo no les falto el respeto pero ustedes compórtense", le señaló el encargado del lugar a Tomás Rodríguez y Joaquín Guevara, quienes se encontraban cenando en el lugar.

De acuerdo con el relato que Tomás hizo en su cuenta de Facebook, ambos decidieron pagar e irse. Como no les permitieron pagar con tarjeta de débito, fueron a un cajero automático y tanto el encargado, como un cocinero y dos mozos tomaron una decisión insólita: los persiguieron durante una cuadra y media para agredirlos físicamente.

Tomás y Joaquín recibieron insultos y golpes.

"Nos forcejearon, nos separaron, me pegaron en la cara y en la espalda en el medio de la calle Güemes", explicó el joven. "Nos 'escoltaron' a un cajero gritando 'putitos de mierda', 'no vuelvan más a mi pizzería', 'lo que hacen es para cagarlos a trompadas' 'los vamos a hacer meter en cana' 'ustedes chúpense la pija si quieren pero acá no vuelvan más'".

Denuncia y despido

Los jóvenes radicaron una denuncia en la comisaría 23 y Sergio Rivadulla, propietario del local, le relató a Infobae que el encargado fue inmediatamente despedido luego de que se difundiera el hecho, y que quiere dialogar con Tomás y Joaquín para determinar qué otros empleados los agredieron.

La pareja efectuó una denuncia en la comisaría 23.

"Dijo que en una mesa había una familia que se quejó, y también dos señoras mayores de otra mesa le hicieron señas", relató el dueño sobre el descargo del encargado."Nada de eso lo justifica. ¿Decirles que es un salón familiar y por eso está mal que una pareja se dé un beso? No se puede trabajar con alguien que tome esa actitud".