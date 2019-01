Juan Darthés ya tiene quién lo defienda: adiviná quién es su nuevo abogado

El actor que se encuentra denunciado por su ex compañera de tira Thelma Fardin por violación ya tiene un letrado que coordina su defensa.

Las especulaciones en torno a quién defendería al actor Juan Darthés en la causa que enfrenta en Nicaragua por la denuncia de violación que realizó su ex compañera de la tira Patito Feo, Thelma Fardín, están por terminarse. Es que el abogado penalista Fernando Burlando, quien lo representa en la causa que tiene en curso contra la también actriz Calu Rivero, sostuvo en declaraciones a la prensa que se encuentra coordinando la defensa del actor.

El abogado se encuentra coordinando la defensa del actor.

“Estamos ultimando detalles. Hay que presentarse y ponerse a derecho. Dejar a Juan a disposición de la Justicia de Nicaragua”, dijo Burlando al ser consultado por el panel del programa Chismoses, donde además afirmó que no cree que la causa aún haya avanzado mucho debido a que se encuentran en el periodo de feria judicial.

El abogado reveló que está manejando equipos de defensores legales paulistas y nicaragüenses, y que el exilio del actor en tierras brasileñas se debe a querer alejarlo de una “situación de mucha violencia” que vivía en Argentina. El punto de quiebre habría sido una charla reciente que mantuvieron ambos en donde el letrado terminó por creer la versión del actor.

La última imagen que se tiene del actor que se encuentra en Brasil.

“Yo le creo a Juan. Le creo por muchas cosas que me dijeron profesionales que trabajaron con él”, dijo Burlando hace días en declaraciones a América, en lo que para muchos significó el primer paso de la aceptación de la defensa por parte del abogado. Ahora, los pasos a seguir consisten en llegar a un acuerdo con un abogado, o con un estudio, en Nicaragua ya que Burlando no tiene revalidada su matrícula en ese país. A su vez tendrán que esperar a ver si avanza o no la denuncia, también por abuso sexual, que realizará la abogada Raquel Hermida en representación de una sonidista que compartió un proyecto con Darthés.