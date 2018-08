La Corte rechazó que conducir con Uber sea delito, pero sigue siendo ilegal; la palabra de los taxistas

El máximo tribunal del país manifestó que no es un ilícito conducir un vehículo con dicha aplicación, pero no la legalizó. La Ciudad continuará con los controles, multas y sanciones. Los taxistas mientras tanto le piden al Gobierno que aplique controles más duros.

¿Uber es legal o ilegal? La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso extraordinario que había elevado el Sindicato de Peones de Taxis de la Ciudad de Buenos Aires contra la empresa y 33 choferes de la misma debido a que consideraban que entorpecían el tránsito como si fueran un piquete.

En una resolución firmada el 14 de agosto los cinco integrantes del máximo tribunal del país rechazaron el recurso y como consecuencia dejaron firme el fallo de la Cámara del Crimen, que es la segunda instancia, en donde se sostuvo que la actividad no cometía el delito penal que buscaban denunciar los taxistas.

En su planteo el gremio sostenía que por la afluencia que habría de nuevos conductores se generaría un entorpecimiento del tránsito por lo que se vería afectada la libre circulación. Es decir consideraron que los vehículos que trabajan junto a Uber tenían el mismo efecto en el tránsito que un piquete.

Esto no quiere decir que el servicio ya sea legal ya que la Corte no trató el caso, sólo ratificó el fallo de según instancia, según explicaron fuentes judiciales. En noviembre de 2016 la Sala V de la Cámara del Crimen sostuvo que "la alegada comisión del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal (entorpecimiento del tránsito) por los efectos que provocarían los autos que ofrezcan el servicio, se plantea como algo conjetural en un futuro, por lo cual el enrolar conductores para que realicen viajes contratados no lleva razonablemente a evaluar la existencia del tipo penal aludido".

La Corte no avaló la legalidad de Uber sino que ratificó un fallo que sostiene que no es un delito.

En su fallo los jueces Ricardo Pinto, Mirta Lopez González y Mauro Divito sostuvieron que la suma de sistemas de transporte no representa un problema para entorpecer el tránsito. Pero en ningún momento plantearon que el servicio fuera legal, sino que no cometía el delito que denunció el gremio de los taxistas. “El gremio en ese momento buscó tener también una causa en la Justicia de Instrucción contra la empresa y utilizaron ese argumento. Pero se trata de algo administrativo, no penal”, manifestó una fuente judicial al tanto de la situación.

El secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez.

Mientras tanto, en paralelo, en el fuero Penal Económico si hay una causa contra Uber por evasión fiscal y otras en la Justicia porteña por la ilegalidad del servicio. “No cambia nada la decisión de la Corte porque era por un delito penal. Uber sigue siendo ilegal en la Ciudad por lo que se van a mantener los controles, las multas y las sanciones”, explicaron cerca del entorno del Secretario de Transporte, Juan José Méndez.

Mientras tanto algunos taxistas consultados por Big Bang dieron su impresión ante el caso y manifestaron que debe ser la Ciudad la que le imponga mayores controles a Uber para que no opere ya que todavía no tiene habilitación para hacerlo.