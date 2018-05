1 /7 La Faraona, la instagramer travesti que juega con la ironía y creó un himno a favor del aborto La Faraona, la instagramer travesti que juega con la ironía y creó un himno a favor del aborto La Faraona, la instagramer travesti que juega con la ironía y creó un himno a favor del aborto La Faraona, la instagramer travesti que juega con la ironía y creó un himno a favor del aborto La Faraona, la instagramer travesti que juega con la ironía y creó un himno a favor del aborto La Faraona, la instagramer travesti que juega con la ironía y creó un himno a favor del aborto La Faraona, la instagramer travesti que juega con la ironía y creó un himno a favor del aborto

Mostrar la intimidad en las redes sociales parece ser la fórmula para muchos youtubers o instagramers. También ganaron su fama los que muestran algún conocimiento o manejo de alguna temática o incluso los que hacen humor. Esos son algunos de los perfiles que más abundan entre los reyes y reinas de las redes.

Pero La Faraona se instala como un instagramer diferente. Ventila su intimidad y, de paso, un poco de la de otros. Pasó por varias redes sociales, hace humor y se especializa en varios temas: desde viajes, excentricidades sexuales, levantes; y tiene, además, un perfil de militancia feminista.

Su cuenta en Instagram es @martincirio

Martín en versión Faraona.

Martín Cirio es quien encarna a La Faraona. Su primer nombre es Mariano, tal como lo llama su madre, pero sus 'farafans' (tal como se los conoce a sus seguidores) lo llaman Faraona o Martín.

Comenzó hace más de dos años contando sobre su diario íntimo, en el que pasaba su infancia, el duelo de la pérdida de su padre y su decisión de viajar ante la disconformidad que sentía con su profesión de docente de inglés. En sí, se trata de la historia de una travesti descarriada, barbuda, con una peluca mal gastada y un vestido corto de niña que le da un toque aún más kitsch. Se define como una "Barbie guerrara, angelada, bonita y con obra social".

BigBang entrevistó al instagramer y siendo fiel a su estilo envió las respuestas en video.

La voz de La Faraona es inconfundible. Pero es por su forma, no sólo por su color. Además de estirar las palabras e inventar cambios de vocales en palabras cotidianas, remata sus frases con gestos o dudas sobre lo que dice. "No me gusta que me crean fácil, ¿o sí?", por ejemplo.

En sus videos habla de vínculos, viajes, sexo y temas de coyuntura como la despenalización del aborto. Desde un humor que bordea lo políticamente incorrecto logró crear una canción, Mi feto will go on, que incluye un desopilante videoclip, en la que relata la historia de una joven que asiste a realizarse un aborte con una pecha. Claro, que si no conocen o entienden su humor puede ser mal interpretado. Además cuenta con otro tema llamado "Violador" y ambas canciones lideran el ranking en Spotify.

En Instagram es posible encontrarlo como @martincirio. Tiene casi 89 mil seguidores y va en aumento, además de contar con 10 millones de reproducciones en YouTube.

Lo cierto es que con humor y con la mayoría de sus Storys filmadas en el baño difunde sus show y en pocas horas logra agotar las entradas. La Faraona logró trascender las pantallas de los celulares. Y no solo a nivel nacional sino que también en Uruguay cuenta con un público cautivo. Asimismo, agotó la primera tirada de un libro llamado "El diario de Sandy". Pronto lanzará la segunda edición.

Mirá la segunda videoentrevista y conocelo

Por más alocado que parezca, este instagramer no oculta los días en lo que está angustiado. Sin bajar línea, ni intentar convertirse en un alentador estilo autoayuda, hace catarsis y empatiza con sus fans. En unos de sus videos, y no es el único, cuenta una de las primeras experiencias que tuvo con una seguidora que logró aceptar su elección de identidad de género gracias al humor de la Faraona.

"Una chica trans me dijo que mis videos la inspiraban a ser quien era. A aceptarse. También otra chica me dijo que su papá la violó y que cuando escucha mis chistes sobre el sexo y los morbos y otros temas personales empezó a desdramatizar sus problemas. La gente que me mira a mi le gusta lo que hago porque se identifica con ese lado de mierda, con ese lado bipolar en el que uno dice '¿Por qué todo tiene que ser tan difícil?'", resume.

En su presente se muestra feliz y agradecido por ver los resultados luego de dos años de guionar, filmar, editar y difundir sus videos. Y lo que está claro es que hace lo que realmente le gusta y, pese a todo, siempre vuelve de sus shows con una sonrisa.