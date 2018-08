La Justicia confirmó la medida cautelar que frena los despidos en Télam

La Cámara de Apelaciones del Trabajo falló contra los despidos en la agencia de noticias Télam, que desde hace dos meses que no tiene servicio como consecuencia de la falta de respuestas de las autoridades. En su fallo los jueces consideraron que no se pueden avalar los despidos hasta que se termine de definir la cuestión de fondo, que incluye si hubo o no una arbitrariedad basada en la ideología para llevarlos adelante, y que por ende se tenía que mantener la cautelar dictada en primera instancia.

Dos de los miembros de la Sala V de dicha cámara, Enrique Gibert y Néstor Rodríguez Brunego, votaron a favor de mantener la cautelar y la restante, Graciela Craig, se excusó. La medida fue planteada para la reincorporación de cinco trabajadores pero, como consecuencia del fallo, se hace extensivo a todos los 357 despedidos.

Asimismo sostienen que el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, tendría que haber llevado adelante el procedimiento preventivo a los despidos tal y como marca la ley. Los despidos en la agencia estatal de noticias fueron ordenados por el titular del Sistema Federal de Servicios Públicos, Hernán Lombardi. Como consecuencia de los mismos los trabajadores denunciaron el vaciamiento de los medios públicos por parte de la administración de Cambiemos.