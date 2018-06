La abanderada del aborto legal: Eva de Dominici explicó a BigBang su vestido

"Tenia ganas de visibilizar ésto. Muchas actrices argentinas estamos tratando de hacerlo y pensamos que los Martín Fierro eran un lugar donde fácilmente podíamos hacerlo".

Así explicó Eva de Dominici, en diálogo con BigBang, su decisión de llevar un vestido con el lema "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

"El aborto es una realidad y el Estado se tiene que hacer cargo de eso", agregó la actriz. "No sólo despenalizarlo sino también legalizarlo. Si no se legaliza, va a seguir existiendo una brecha entre las mujeres que tienen una posición económica más cómoda que otras".

El impresionante vestido de Eva de Dominici.

Al mismo tiempo, Eva destacó el carácter colectivo de la decisión de llevar prendas o accesorios que reflejaran la lucha por la despenalización del aborto. "No se me hubiera ocurrido sola", señaló. "No fue una idea mia, sino en conjunto".