La denuncia de Thelma Fardín: por qué los abogados de la ex Ideas del Sur tienen motivos para preocuparse

La valiente denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés destapó una caja de pandora cuyas consecuencias sociales, culturales y legales todavía no pueden ser medidas con exactitud. En lo que respecta a las legales, trascendió que habría una preocupación importante en quienes tenían a su cargo la productora Ideas del Sur ante una posible demanda civil. “Hubo una reunión de dos horas, con abogados, de lo que era Ideas del Sur. Hay mucha preocupación, porque esto no va a terminar en Darthés”, dijo ayer Jorge Rial en Intrusos. Si bien off the récord, altas fuentes de La Flia (la actual productora de Marcelo Tinelli negaron a su vez la preocupación como la responsabilidad en los hechos, lo cierto es que la posibilidad de una demanda civil está latente, que hay motivos y que no sería nada sencillo "zafar" de ella si se produjera. BigBang recabó la opinión de algunos abogados, que permite establecer algunas precisiones.

Otros tiempos: Divinas y Populares cantaban por un sueño en el 13 con Tinelli.