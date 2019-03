La desesperación del changarín: "Inventé todo porque necesito trabajo"

El changarín José Sánchez acaba de confesar ante el fiscal de Nogoya, Federico Uriburu, que mintió, que inventó la historia donde decía que había encontrado 500 mil dólares y que los había devuelto. Era todo falso. Con lágrimas en los ojos y con la voz quedaba brindó una entrevista a TN en la que explicó los motivos de la fábula que creó.

"La no me di cuenta todo lo que generó. Lo estudié para no pisarme. El sábado por la noche se me ocurrió inventar este teatro. Lo inventé porque necesité una mano, una ayuda para tener trabajo y una mejor situación para mi mujer y mis hijas"; comentó antes de romper en llanto.

"Estaba concentrado y preparado psicológicamente para soportar esas miradas. Anoche decidí decir la verdad. Sabía que tarde o temprano tenía que quebrarme. Y por eso pido mil perdón a la gente de investigación, todo el personal, que hicieron un excelente trabajo y que no pude sostener más y bueno, conté la verdad", sostuvo el changarín, y espera mantener el trabajo temporario que había conseguido en una panadería de la zona.

Luego de contar la verdad, explicó que espera que lo perdonen en el pueblo y confesó que analizan mudarse. "Espero que me acepten de nuevo, que no tengamos que irnos, pero bueno. Entiendo el enojo pero lo hice por desesperación", justificó.

Para intentar conciliar la situación, el changarín pidió poder hablar con el corazón abierto y pedir perdón: "Mil disculpas al periodista que me ayudó en todo, él se portó excelente y no sabía que era una mentira. Me dio de comer, me llevó a todos lados. Lo hice por mi mujer y mis hijas, porque quiero que ellas también tengan una linda vida. Mi mujer todo lo poco que tenemos lo dedica a sus hijas y yo quiero que ella esté feliz también", dijo cuando por detrás llegó Paola, la pareja de Sánchez.

Lloraron, se abrazaron frente a las cámaras y luego ambos hablaron. "Quebré porque la ensucié a ella y a mis hijas. Yo lo hice para que ellas no sufran más. No tener nada mas que lo poco que tenemos me da bronca. Estoy cansado de que ella sufra", afirmó Sánchez y Paola siguió. "Quiero decir que me enteré por la radio y yo se que José no es malo. Él me apoyó en todo y se que lo hizo por desesperación. Por un lado me alivia que sea mentira porque tenía miedo. Pensé que el dinero era algo sucio y no quería que nos pase nada. Lo perdono y espero que lo entiendan", afirmó sin poder dejar de llorar.

“Quedé como el mentiroso más grande del mundo”, lanzó y para evitar que el efecto se convierta en una bola de nieve, Sánchez quiso desligar a su pareja del engaño: "Ella no tiene nada que ver, yo quería un bienestar para ella, necesitamos una moto para movernos. Hace como un año que no tenia un par de zapatillas. Estaba cansado de promesas, me prometen trabajo en blanco y luego no cumplen. Solo fue eso", terminó.