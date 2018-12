La escueta defensa de Juan Darthés y su estrategia judicial tras la denuncia por violación de Thelma

El actor aseguró que la denuncia por violación presentada por Thelma Fardín "no es verdad". "Esperemos los tiempos de la Justicia", exigió.

Con un breve mensaje por Twitter, el actor Juan Darthés salió a defenderse de la grave denuncia por violación presentada por la actriz Thelma Fardín, quien relató cómo fue abusada sexualmente durante una gira de la serie Patito Feo cuando tenía 16 años. “No es verdad lo que se dijo”, aseguró en su llamativa defensa.

Thelma Fardín, en la emotiva conferencia de prensa.

Horas después de que la denuncia se hiciera pública, Darthés usó Twitter para defenderse. Mediante esa red social, el actor sostuvo que “no es verdad lo que se dijo”. “Por Dios, es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la Justicia”, agregó Darthés, quien agradeció a Fernando Burlando por el patrocinio legal, luego de que Ana Rosenfeld renunciara a la defensa.

Según precisó su flamante abogado, Darthés no fue notificado aún de la denuncia penal realizada por la actriz, aunque "quiere presentarse a declarar". "Juan va a viajar a Nicaragua a declarar. Si no va y hay pruebas contundentes contra él, lo van a venir a buscar de los pelos", anticipó, al tiempo que aclaró: "Obviamente, si hay pruebas contundentes, yo no podría defender a una persona de estar características".

Thelma Fardín relató ayer en una emotiva conferencia de prensa rodeada de actrices cómo fue la violación que sufrió por parte de Darthés durante una gira por Nicaragua por la exitosa serie Patito Feo. El hecho ocurrió diez años atrás, cuando la actriz tenía 16 años. A pesar de la negativa de la por entonces adolescente, Darthés primero la besó y luego la penetró en el interior de su habitación.