La extraña muerte de Carlo Di Doménico: ¿estaba secuestrado por su pareja?

Luego de la sorpresiva noticia de la muerte de Carlo Di Doménico, su ex pareja, amigos y otros famosos dudan sobre cuáles fueron los verdaderos motivos de su fallecimiento.

Según trascendieron algunos detalles sobre los últimos momentos del diseñador, se cree que estaba siendo retenido por su pareja y que estaría siendo investigado por la AFIP y la UFI, dijeron sus allegados.

El creador de la moda tenía 66 años.

Su ex pareja y ex socio, César Juricich aseguró estar impactado por la noticia porque desconocía que estuviera enfermo. "Me parece muy raro, es como que desapareció y nadie sabía de él. Incluso hay rumores de que estaba pasando una situación terrible, en la que algunos amigos habrían recibido mensajes en los que pedía que lo rescaten. Como si estuviera retenido por alguien", expresó sin dar detalles por temor a recibir una demanda por injurias. Pero sus expresiones apuntaban contra el hombre que acompañó hasta el último aliento al diseñador.

"Él adoraba su profesión, todo me parece descabellado. Debe haber algo colateral a la política. Me dicen que hay mensajes circulando de Carlo pidiendo ayuda, que no quería estar con este señor, el Carlo que yo conocí siempre peleaba para salir adelante", señaló Juricich en Confrontados.

A estas dudas se sumaron las de Marcela Tinayre aseguró: "Me llegó anoche el rumor, yo no se nada porque hace un año que estaba desaparecido, hace un año no estaba enfermo, era un hombre que destilaba vida. Me dijeron que en el ultimo tiempo no atendía el teléfono, que su pareja no lo dejaba hablar" y como si fuera poco, se mostró enojada. "Me molesta que se haya ido de esta tierra sin nosotros, sus amigos, sin su familia", completó en el programa Involucrados.

¿Quién es el viudo de Di Doménico?

Juan Campillo, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz es quien se casó con el diseñador en 2012. No era querido por los amigos famosos de Di Doménico.

Allegados al diseñador aseguran que Campillo está siendo investigado por la UFI y la AFIP por lavado de dinero, y según acusan las crónicas judiciales Carlo también estaría siendo investigado por su cercanía.

El diseñador de la diva de los teléfonos.

Según publicaron distintos medios, el diseñador preferido de Susana Giménez habría comprado un departamento en Milán, que estaría siendo investigado por fraude. Como si fuera poco, las casas y el resto de propiedades del diseñador estarían a nombre de Campillo.

Pese a que ambos tomaron distancia por un tiempo, el entorno asegura que volvieron a intentar estar juntos debido a que tienen muchas cosas en común y varios años compartidos como pareja.

También son muchos los que rumorean que Di Doménico estaba en la casa de la madre de Campillo. Por este motivo se habría alejado por completo de su familia y amigos.

Pero por una complicación, Carlo llegó el 1 de mayo en una clínica de Rosario porque se sentía muy mal. Según el parte médico que pudo conocerse, su deceso se debió a un agravamiento del cuadro de encefalitis y leucemia por el que fue internado.