La furia por el exilio de Darthés en Brasil y la grave denuncia de Actrices Argentinas: "Estamos amenazadas"

La actriz cuestionó el viaje a Brasil del denunciado actor y advirtió que no podrían extraditarlo.

Después de que la actriz Thelma Fardín lo denunciara por violación, Juan Darthés armó las valijas y partió en la madrugada del jueves rumbo a Brasil junto a su familia. El actor nació en el país vecino y no existe un acuerdo de extradición, en caso de que avance no sólo la causa que la ex Patito Feo radicó en Nicaragua, sino también las otras cuatro que se presentarían en la Argentina en las próximas horas.

El repudio de Dolores Fonzi al "exilio" de Juan Darthés en Brasil.

Una de las primeras en poner el grito en el cielo fue Dolores Fonzi, miembro del colectivo Actrices Argentinas que acompañó la denuncia de Thelma. “Amanecer sabiendo que Juan Darthés se fue lo más campante a refugiarse a San Pablo. Salió en un avión desde Rosario hoy al amanecer. Y si se queda allí será muy difícil la extradición y la investigación. Gracias por todo, patriarcado de mierda. ¡Y buen día!”.

El desgarrador video de Thelma Fardín: "Darthés me violó"

El repudio se extendió en las redes sociales, en especial después de que algunos usuarios compartieran fotos del actor sonriendo en el aeropuerto de Rosario. En las mismas, se lo puede ver relajado y sonriendo, pese a que viajó en auto hasta Santa Fe para evitar los posibles escraches que temía podía sufrir si volaba desde Aeroparque o Ezeiza.

La dura denuncia de la colectiva Actrices Argentinas.

En simultáneo, desde la cuenta de Instagram de Actrices Argentinas se denunció que algunas de las actrices que componen el colectivo comenzaron a recibir amenazas de muerte. "A una semana de haber acompañado la denuncia penal que realizó Thelma Fardín, muchas de las integrantes de la colectiva Actrices Argentinas están siendo (o han sido) amenazadas de muerte, hackearon sus teléfonos y sus cuentas de mail".

"Con el respaldo de todo el movimiento de mujeres, seguiremos adelante exigiendo Justicia para Thelma y para todas. Mirá cómo nos ponemos. Mirá cómo nos organizamos. No nos callamos más", cerró el comunicado.