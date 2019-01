La hermana de Thelma que puso en duda su denuncia, hace años que no habla con ella

La aparición de una hermana de Thelma Fardín , quien puso en duda su denuncia a Juan Darthés, esconde una triste historia familiar de abusos y malos tratos. Lo más llamativo es hace años que ellas no tienen contacto.

La denuncia generó una nueva pelea mediática. Mientras quienes defienden a Thelma bajo el hasgtag #MiráComoNosPonemos, ahora aparecieron con más fuerza los que cuestionaban su relato #YoLeCreoADarthés, luego de que se conocieran las declaraciones de su hermana, Carla Ledesma, quien dijo que la violación no había ocurrido.

Según publicó el diario El Cívico, un grupo de usuarios se encargaron de replicar lo que el periodista Mario César Thibault Molina publicó en sus redes sociales sobre la familia de la ex integrante de Patito Feo, que denunció por abuso con acceso carnal al actor.

La aparición repentina de la información, que fue anunciada con cierto misterio el abogado defensor del Darthés, Fernando Burlando, no deja de ser sembrar dudas y sospechas de que se trata de una maniobra para minimizar el relato de la víctima y tratar de generar una corrientes positiva hacia el actor, quien se escapó a Brasil.

El momento en el que Thelma comunicó la denuncia.

En los datos que confirma el periodista, Thibault Molina, sostiene que la familia de Thelma es bastante disfuncional y tiene muchas caras ocultas. La madre de la joven, Dora Isabel Caggiano, habría dejado de trabajar el pasado mes de noviembre y desde el 10 de diciembre comenzó a cobrar un plan social por medio de Anses. Sobre el padre de la denunciante, Thibault Molina sostiene que José Luis Fardín, está detenido tras ser acusado por Caggiano de haber violado a Carla Ledesma, la hermana de Thelma.

El comunicador no brinda detalles pero publicó una charla con un amigo cercano al padre que brinda datos acerca de cierta manipulación de la justicia para encarcelar al padre de la actriz.

Sobre la hermana de Thelma, se conoció un audio en el que se la escucha con una postura que desacredita las denuncia y pone en duda la veracidad del relato de la actriz.

LA DENUNCIA

El 11 de diciembre Thelma realizó una denuncia pública contra Juan Darthés, acompañada por el Colectivo de Actrices Argentinas. Hoy se conoció el relato de Carla, y revela que está segura de que el actor no violó a su hermana.

En la entrevista que le brindó a Mario Thibault en su programa en Radio del centro 99.9 aseguró no querer repasar toda su historia de vida. Luego aclaró que ése fue el motivo por el que evitó hasta el momento referirse sobre la denuncia.

"Yo no se si hubo alguna actuación, yo puedo decir que es mentira que ella quiso avanzar a Darthés, pero estoy segura que el no la violó", sostuvo y siguió.

"Desde que Thelma salió a hacer la denuncia que no me meto en redes. Ella me tenía arrobada a mi y yo no quiero estar expuesta. La realidad es que uno sabe qué es verdad y qué no. La historia de mi hermana es de hace mil años", sumó.

Por otro lado aclaró que lo que quiere es que no mientan con un tema delicado y reveló lo que debió enfrentar cuando ella sufrió una violación.

"No quiero que mientan con este tema. Gracias a Thelma se levantó un colectivo que le hizo daño a mucha gente e incluso un joven se suicidó. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de decir que nos violaron después de 10 años. Cuando a mí me pasó me hicieron todas las pericias medicas y mil cosas más", declaró la joven en la entrevista.

Por último remarcó que desde hace tiempo no tiene relación con su hermana y dijo que la actriz tiene serios problemas psiquiátricos y psicológicos. "La moda de ahora es decir 'me violaron hace 10 años'. Estuve un montón de días pensando si salgo o no a decir que esta chica está mintiendo, y ayudo a Darthés, porque esta chica está mintiendo", finalizó Carla.

Sobre este tema, la abogada que representa a Thelma Fardin, Sabrina Cartabia. "Las testimoniales que existan tendrán validez procesal cuando sea adecuadamente presentadas en la causa, se tome declaración y se contraste con las otras pruebas", sostuvo y agregó.

"Cada parte presenta sus medios de prueba donde encuentran se incluyen los testigos. El equipo que trabaja junto a Thelma Fardin tomó la decisión de llevara los testigos primero a declarar a la justicia y una vez que la prueba sea correctamente recibida en la sede correspondiente informaremos a los medios, respetando la intimidad de las personas que declaren", finalizó.

Y luego compartió un comunicado redactado por la abogada matriculada en Nicaragua, Eilyn Margarita Cruz Rojas, quien representa al equipo que lleva adelante la denuncia de Fardín en dicho país.

— Sabrina Cartabia (@MissOprostol) 10 de enero de 2019

En el texto se afirma que "cualquier comentario que exista en los medios de comunicación por terceros, es carente de credibilidad y obedece a una estrategia de desinformación".