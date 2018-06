1 /4 La hora de las personas reales y la ropa para todos: las modelos plus size serán parte del BA Moda La hora de las personas reales y la ropa para todos: las modelos plus size serán parte del BA Moda La hora de las personas reales y la ropa para todos: las modelos plus size serán parte del BA Moda La hora de las personas reales y la ropa para todos: las modelos plus size serán parte del BA Moda

La revolución que iniciaron para romper los moldes incluye distintas batallas y la agencia Plus Dolls celebra varias victorias. Desde que visitaron la redacción de BigBang no pararon de crecer. En su camino por revertir todo lo que imponía la industria de la moda fueron convocados por una diseñadora chilena para sumarse a un desfile y serán parte de BA Moda en Puerto Madero.

Algunos de los modelos de la agencia.

En los próximos días viajarán para cruzar la cordillera luego de recibir la invitación de la diseñadora Katerin Olivos para formar parte de la primera pasarela de alta costura con modelos plus size. Lo que se traduce en una victoria para los modelos "curvy", tal como se llama al paso intermedio entre la modelo tradicional y la plus size.

Gisele Ristevich y Belén Saint Pierre serán las encargadas de representar a la Argentina en Chile con el apoyo de Plus Dolls, donde se capacitan sobre posturas y movimientos además de realizar talleres de vinculación con el cuerpo y la imagen personal.

Lencería para todos los cuerpos.

"Nos emociona un montón que a las modelos de talla grande se nos abra más y más puertas. Realmente era impensado para nosotras que tengamos la oportunidad de estar en pasarellas súper importantes para la moda”, contó a BigBang, Samanta Alonso, una de las directoras de la agencia que, como si fuera poco, a fines de agosto en el Hotel Hilton, de Puerto Madero será parte en el BA Moda.

Gran parte del staff de la agencia exhibirá los modelos de lencería plus size de "Malitas Perras", marca dedicada a incluir prendas íntimas para todo tipo de cuerpo.

"Creo que lo que más está fallando en la moda es que ninguna persona se ve representada en lo que venden"

La bandera que elevan desde la agencia es la de la inclusión de todos los cuerpos, no sólo en materia de moda sino en los medios de comunicación. Plus Dolls busca impactar en los medios para que el modelaje plus size pise fuerte.

"Es necesario que las modelos que vienen trabajando hace año sean reconocidas como grandes profesionales, como se lo hacen con las modelos tradicionales. Es importante empezar a mostrar otros cuerpos para que la mayoría de las mujeres se vean representadas en ellos”, explica Alonso y sigue: "Estamos con muchas expectativas a los próximos eventos porque nuestra idea es poder llevar un mensaje positivo a todas las mujeres que sufren por el cuerpo que tienen. Creo que lo que más está fallando en la moda es que ninguna persona se ve representada en lo que venden. Las marcas y diseñadores siguen usando el mismo tipo de modelo, casi ninguna apuesta a las curvas".

VESTIDAS POR BENITO FERNÁNDEZ

Esta semana también los directivos de Plus Dolls y algunos modelos se reunieron con Benito Fernández para modelar algunas de sus prendas. Y, como no podía ser de otra manera, hicieron varias fotos para compartir la experiencia de vestir prendas de todo tipo y sin limitaciones en las medidas.

Junto a Benito Fernández.

"Esperemos que pronto podamos salir a la calle y alguna modelo plus size esté en tu gráfica"

"Creo que este año vamos a pisar fuerte. La moda XL en Argentina está cambiando. Tenemos mucho apoyo de otras partes de América latina y de movimientos de positivismo corporal. Esperemos que pronto podamos salir a la calle y alguna modelo plus size esté en tu gráfica. Ni la moda ni sus campañas reflejan la realidad de la mayoría de las personas. Para eso creamos la agencia y academia: para dejar atrás el odio corporal y aprender que todos los cuerpos pueden modelar y ser profesionales. Allá vamos", terminó Samanta, quien además de dirigir la agencia modela para distintas marcas.