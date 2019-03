La mentira del "changarín" que dijo haber devuelto 500 mil dólares: "Está para el Bailando"

La historia de la devolución de los 500 mil dólares tambalea como una mesa chueca. Lo que se habría contado en los medios sobre el "changarín" que se gana la vida pintando casas y que devolvió medio millón de dólares que encontró dentro de un maletín en plena calle no sería tan así cierto. Lamentamos arruinarles el día, pero el muchacho podría haber inventado parte o el total de la historia.

El changarín insitió con que no mintió.

José Leandro Sánchez, de 40 años, fue el héroe del día martes. Despertó admiración y hasta debates sobre si debía devolver el dinero o no. Se convirtió en tendencia en las redes y el hombre no dejó de contar la misma historia en todos los canales de televisión.

La historia se hizo conocida cuando el periodista local Maximiliano Medrano publicó en su muro de Facebook: "Hace unos minutos, un nogoyaense habría encontrado un maletín con aproximadamente 500.000 dólares. Ante el nerviosismo de semejante hallazgo, me mandó un mensaje porque no sabía qué hacer con dicho dinero. Me comuniqué con la persona en cuestión, se trataba de 'José S.' quien nos prometió su visita en los estudios de radio (FM Libertad) para narrarnos detalladamente esta historia".

Luego, Sánchez cumplió y contó en detalle cómo encontró el dinero y cómo lo devolvió. Insistía en que no quería una recompensa económica, sino un trabajo en blanco.

Según el changarín, un hombre (al que mencionó como Gustavo Schulz) bajó de su camioneta roja hablando por celular, discutiendo y abandonó -inexplicablemente- un maletín en una calle concurrida del barrio comercial Villa 3 de Febrero. Testigo de esa secuencia, Sánchez se acercó al maletín, lo tomó y aseguró haber visto que en su interior tenía miles de billetes verdes y un revólver negro.

El mensaje que recibió el periodista.

"Siendo las 20 horas del martes, estoy en condiciones de decir que todo es mentira", le dijo a Clarín el fiscal de Nogoyá Federico Uriburu. La fiscalía intervino porque tanto Sánchez como Medrano confirmaron que dentro del maletín había un arma de fuego. Mientras Sánchez hablaba en una trasmisión en vivo en Facebook para insistir en que no había inventado la historia, el fiscal Uriburu confirmó que no ocurrió el hecho.

"No hay empresario, ni camioneta, ni maletín, ni dólares ni revólver. Nadie vio nada", sostuvo y remarcó. "La policía caminera en ningún momento visualizó una camioneta Chevrolet S-10, de color rojo, doble cabina, como la que describe Sánchez, y las cámaras de seguridad de la calle Paraná, donde encontró el maletín, no muestran absolutamente nada".

Asimismo, el fiscal insiste con el tema de las cámaras: "Hay cuatro que apuntan perfectamente hacia la zona que él describió y no se advierte nada, tampoco ningún movimiento extraño. No tiene correlato lo que dijo con lo que se pudo corroborar".

Hay cuatro que apuntan perfectamente hacia la zona que él describió y no se advierte nada"

También Sánchez fue "entrevistado" por personal de la División Investigaciones de Nogoyá, que concluyó -según el fiscal- que "lo que contestó es poco creíble, con detalles confusos, como cuando describió al presunto dueño de la plata, lo que no quedó muy claro".

Como si fuera poco, se conoció que Sánchez tendría interés en ser conocido mediáticamente. Según contó el propio Uriburu, estuvo hace un tiempo en un programa de televisión, donde en el se presentó como mago, pero tampoco tuvo un final feliz. "Cuando le tocó salir al aire, empezó su rutina, se tragó un papel y se atragantó. Hubo que suspender el programa, que estaba en vivo", dijo el fiscal y vaticinó "tiene todos los pergaminos para desembocar en el Bailando".

¿Como continúa el caso? Todo quedará en nada. "Probablemente no hagamos nada desde la fiscalía. Descartada la versión y descartado el hecho (dólares más arma de fuego), no tenemos nada para hacer. De todas maneras, hablaremos con Sánchez -quien se encuentra en Buenos Aires dando entrevistas, llevado por el propio Medrano- para tomarle declaración", finalizó Uriburu.

LA DEFENSA DEL HOMBRE HÉROE

"Yo no mentí", dijo el hombre, de 40 años, a través de una transmisión en vivo de Facebook. Allí se defendió e intentó explicar los hechos nuevamente para que sus seguidores crean en él. "No sé qué se tapó, qué se inventó. Dijimos lo que era la realidad. Me mantengo con lo que dije. La están amenazando a mi señora, la están siguiendo", aseguró Sánchez, de 40 años, en el inicio de su descargo. "Todo es pantomima lo que se inventó. No está (confirmado) en un 100 por ciento que sea mentida. Quieren arruinarnos a nosotros. Yo me quedo con la conciencia tranquila: lo que dije es cierto", expresó.

Sánchez sostuvo en varias oportunidades a lo largo del video de Facebook que hay una persecución contra su familia. Y pidió protección para su mujer, Paola, y para sus hijas. "No sé que se tapó, qué se inventó. Dijimos lo que era la realidad. Me mantengo con lo que dije. La están amenazando a mi señora, la están siguiendo", aseguró Sánchez. Pese a que tenía planificada una aparición televisiva en el programa "Animales Sueltos", debió regresar a Nogoyá debido a la polémica desatada al ponerse en duda su relato.

La imagen del viaje de Sánchez hacia Buenos Aires.

Lo que aumenta el llamado a la duda, es que el periodista que colaboró en la difusión de la historia, sea cierta o no, reconoció la posibilidad de que todo haya sido un engaño. "Mi cabeza da mil vueltas, va a mil kilómetros por hora. Si yo fui engañado por José, cosa que no creo --creo en la versión de José--, fuimos engañados todos: medios como Canal 13, América, medios de todo el país. Esperemos que todo se resuelva y se dilucide lo que sucedió realmente", dijo a Clarín y sumó: "Yo sigo creyendo hasta tanto y en cuanto haya pruebas de que no es cierto. Hay una cámara de seguridad, pero esperemos que haya más cámaras de seguridad. El fiscal me dijo que no está descartado totalmente que sea cierto", finalizó.

Pese a que son menos, los que creen en la historia del hallazgo y devolución del dinero especulan que se podría tratar de un monto obtenido mediante algún tipo de delito y que vincule a más de algún nombre poderoso de la ciudad, que seguramente no podrá explicar cómo obtuvo ese monto ni la legalidad del arma. En consecuencia, podría ser que intenten tirarle tierra a un inocente. En otras palabras, es una línea muy fina de la que Sánchez intenta sostener su relato, pero como siempre la verdad cae por su propio peso.