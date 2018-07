La moda que arrasa en el verano europeo: el corpiño de bikini atado al revés

Una recorrida por las cuentas de Instagram de varias influencers europeas revela una curiosa tendencia del verano europeo: usar el corpiño de la bikini al revés, atando las tiras por debajo de las "lolas".

La diseñadora de moda italiana Valentina Fradegrada fue una de las primeras en adoptar el estilo y, al comenzar a notar que varias la imitaban, creó la cuenta Upside Down Bikini Official para difundir sus imágenes.

La nueva manera de atar el corpiño permite, por un lado, que no queden marcas de bronceado en el pecho. Y, por el otro, resalta las curvas femeninas.

Con 23 mil seguidores, la cuenta de Instagram Upside Down Bikini Official no para de crecer, a la par de esta moda. ¿Llegará a las playas argentinas?