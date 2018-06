La ola ya es marea: los movimientos por la legalización del aborto toman impulso en toda Latinoamérica

El antes y el después que marcó la media sanción a la legalización del aborto en Argentina no sólo es un capítulo de peso en la historia de los derechos civiles en nuestro país. También podría marcar el comienzo de un vuelco en toda Latinoamérica.

La media sanción de la legalización en Argentina impulsó movimientos regionales.

Es que los movimientos feministas de distintos países de la región han comenzado también a activar sus propias campañas, muchas veces en condiciones sociales y políticas más adversas que la local. Paso a paso, el avance parece imposible de frenar.

México

En Ciudad de México, el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación desde el 2007. Sin embargo, incluso allí hay trabas para su aplicación y es aún ilegal en el resto de los 31 estados del país.

La dalia, flor nacional de México, simboliza la lucha por la legalización.

"La mayoría de las mujeres no pueden costear un viaje hacia donde es legal y lo practican clandestinamente, poniendo en juego su vida", le explica a BigBang Sandra Torres hablando en representación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de México. "Es un país sumamente católico (82.9% lo son), por lo tanto la mayoría de la gente es de mente muy cerrada".

Así, de 1990 a 2016, el aborto clandestino en el país azteca se ha cobrado la vida de al menos 2.338 mujeres, convirtiéndose en el segundo causal más importante de muertes femeninas en 2017.

"Viviendo en un país tan machista y a la vez con tanta desinformación, tenemos miles de mujeres y niñas muriendo diariamente al no poderles brindar atención especializada y no permitirles informarse, protegerse y salvarse", ilustra Torres. "Lo sucedido en Argentina no solo inspiro a México, tienen inspirada a toda Latinoamérica".

Perú

En el 2012, un grupo de activistas y ONGs peruanas crearon la campaña #DejalaDecidir buscando legalizar el aborto en casos de violación. Aunque la campaña recolectó 100 mil firmas, sólo le fueron validadas 64 mil y la iniciativa eventualmente terminó archivada incluso antes de llegar al Pleno de Congreso durante el gobierno de Ollanta Humala.

En Perú, el aborto sólo es legal en caso de riesgo a la salud de la madre.

"Por eso ahora retomamos la campaña pero ahora queriendo obtener el aborto legal, seguro y gratuito en toda circunstancia", remarca Leonor Bendezú, una de las militantes que encabeza la iniciativa. "La influencia de lo sucedido en Argentina, al igual que en gran parte de Latinoamérica, ha hecho un gran impacto en la sociedad peruana, en especial en las jóvenes mujeres que reclaman sus derechos".

Aunque el aborto en casos de riesgos graves de salud para la madre es técnicamente legal en Perú, de acuerdo a Bendezú "no se realiza por problemas morales, haciendo que las gestantes concurran a clínicas clandestinas de igual manera".

"La iglesia por su parte esta en contra del aborto todas sus causales ya que toman al ser como un inocente en toda circunstancia", agrega detallando que a pesar de que en Perú no se hay cifras oficiales sobre el impacto del aborto inseguro, se estima que cada año causa 28.652 hospitalizaciones y 58 muertes.

Colombia

La situación es un tanto diferente en Colombia, donde desde 2006 el aborto no está penalizado si se efectúa cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, si el feto presenta malformaciones que hagan inviable la supervivencia, o si el embarazo es resultado de abuso sexual o incesto.

"La maternidad será deseada o no será", uno de los lemas de la campaña en Colombia.

"Todo ésto se quedó allí y realmente la desinformación sobre las tres causales, y las barreras que coloca la penalización social, son en ocasiones incluso más grandes que las barreras médicas y legales", señala Kelly Castaño, quien junto a su hermana de 17 años fue una de las figuras clave para motorizar, entusiasmadas por la media sanción en Argentina, la campaña por la legalización total en el país.

Según Castaño, el panorama se oscurece aún más de la mano de la victoria del derechista Iván Duque como presidente el pasado 17 de junio, por el acceso limitado a la salud pública de gran parte de la población y por el hecho de que, a pesar de que Colombia es un estado laico, "la religión católica interviene en la situación política del país, estigmatizando a las personas que deciden abortar y generando temor y verguenza".

"Lo que queremos es difundir la información pertinente y real sobre la situación del aborto en Colombia y a su vez, despenalizarle socialmente: el aborto existió, existe y existirá, y queremos que quienes accedan a ello, no mueran al hacerlo. Aquí hay una ley que nos ampara, pero no la conocemos. Es sin duda, un camino demasiado largo, pero para nada imposible", subraya Castaño.

Ecuador, Chile, Venezuela... y más allá

No sólo México, Perú y Colombia han dado a luz movimientos pro-legalización. En Ecuador, varias organizaciones feministas ya militan para que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos más allá de los casos ya contemplados en el sistema penal: si amenaza a la vida o salud de la mujer, o si el embarazo sea el resultado de la violación de una mujer con discapacidad mental.

[DECLARACION PUBLICA] Estamos bajo una misma causa, unides venceremos. Seguimos adelante y que está Ola no la pare nadie, ¡Aborto legal para toda América Latina! #QueSeaLey pic.twitter.com/eTyrZIgPCh — Aborto Legal (@AbortoLegalCL) 18 de junio de 2018

En Chile, la legalización por causales de peligro vital para la gestante, inviabilidad fetal y violación entró en vigencia en agosto del año pasado. Ahora, bajo el lema "aborto legal, seguro y gratuito por la libertad de decidir de todxs", las militantes feministas trasandinas van por la ampliación de metas y la legalización total.

Por su parte, las activistas venezolanas tuvieron esta semana la oportunidad histórica de presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para solicitar la despenalización y legalización del aborto.

¿Te movilizan los DDHH de las mujeres? ¿Crees necesario que se legisle sobre derechos sexuales y reproductivos en nuestro país? #20Jun 9am Derecho de Palabra sobre #AbortoLegal Comisión de la Mujer de la @ANC_ve ¡Todas las voces, las voluntades, toda la presencia es necesaria! pic.twitter.com/M0jFHmD4Tv — La Araña Feminista (@RedAracnida) 20 de junio de 2018

Y si bien aún falta que se materialice en iniciativas concretas, luego de la media sanción de la Cámara de Diputados argentina, las feministas de Costa Rica, Brasil y Paraguay acudieron en masa a las redes sociales para manifestarse a favor de la legalización en sus respectivos países.