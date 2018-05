La reacción de Araceli González después de haber visto a "Toto" sobre el escenario

Tomás "Toto" Kirzner, el hijo que tuvieron Adrián Suar y Araceli González recibió una visita inesperada en una de las funciones de la obra Lo que nos une, donde comparte elenco nada menos que con Soledad Silveyra, Gabriela Toscano, Germán Palacios y Maida Andrenacci. La persona que decidió ver la obra que representa en el Teatro Nacional fue nada menos que su madre.

Araceli estuvo allí. Le costó animarse, pero al final se sacó las ganas. Y, luego de verlo, se mostró orgullosa. "Para mí no es una sorpresa, él respeta mucho su camino. Me quedé en shock, no me lo esperaba ", reconoció

"Traté de no hacer algo típico de madre", aseguró Araceli. Esta tarde , la entrevista completa en Intrusos.