La receta de Cris Morena para que la Argentina sea un rinconcito de luz: "Ojalá María Eugenia Vidal sea nuestra presidenta"

En una entrevista en el canal CNN en España la actriz, productora y directora televisiva, Cris Morena expresó que desea que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sea presidenta de la Nación en 2019. "Me parece una mujer mágica, angelada, absolutamente incorruptible y fuertísima, y me encantaría estar al lado de ella en todo", afirmó.

Cris Morena pidió que apoyen a Vidal.

"Ojalá tengamos el valor de que los hombres que hoy están digan es ella, y no la dejen para después, ahora, y la apoyen a morir, todos la apoyemos a morir, vamos a ser mucho mejor país que hasta ahora", agregó´la creadora de Rebelde Way, Chiquititas, Casi Ángeles, Rincón de Luz e infinidad de éxitos televisivos.

En varias oportunidades repitió su deseo: "Ojalá María Eugenia Vidal sea nuestra presidenta ahora". Sobre eso, la creadora de éxitos infantiles dejó un mensaje, que parecería un mensaje directo a Mauricio Macri. "Ojalá haya el valor de que los hombres que hoy están digan 'es ella', y no la dejen para dejen para después. Que la apoyen a morir, que todos la apoyemos a morir. Vamos a ser mucho mejor país que hasta ahora", afirmó.

No es la primera vez que manifiesta su apoyo a la jefa del Ejecutivo bonaerense. En noviembre de 2017, en el programa televisivo "Intratables", elogió a la gobernadora asegurando que es mágica porque tiene la pureza de ser tal cual es, es mágica porque no tiene un miligramo de doble cara, es inteligentísima, tiene un coraje infernal, es soñadora, cree que todo se puede", y al terminar pidió: "Cuidémosla muchísimo".

Casi con las mismas palabras, en esta nueva entrevista con Jonatan Viale remarcó que todo tiene solución y que se trata de una cuestión de querer. "Siempre discutimos lo mismo y en algún momento se tiene que cambiar no va a venir de afuera no va a venir un líder, una persona sola por más que sea María Eugenia Vidal no va a poder cambiar el mundo", concluyó.