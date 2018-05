La respuesta de Mitre a la carta de Cohen Sabban: "He decidido dar por concluido el episodio"

La semana pasada, Esmeralda Mitre denunció que el ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban, la acosó y la extorsionó durante un encuentro privado luego del escándalo en el que se vio envuelta al minimizar el impacto del Holocausto.

A raíz de sus palabras, Cohen Sabban escribió una carta para pedirle disculpas a la actriz, y desde las redes, ella respondió que finalmente prefiere darle un cierre al asunto.

Esmeralda Mitre denunció que Ariel Cohen Sabban la acosó.

Por medio de una carta, Cohen Sabban aseguró que “los desgraciados sucesos que son de dominio público han resultado sumamente dolorosos" para él y su familia.

Además, la carta que está dirigida a Mitre dice que desea pedirle perdón "por toda la angustia y mortificaciones" que sufrió, y que por todo lo que pasó se encuentra "devastado anímicamente".

Es una vergüenza esta disculpa de Cohen Sabban. Ni habla de la victima. A @EsmeraldaMitre la arrastraron y humillaron para que pidiera perdón. No solo eso. La acosaron y la extorsionaron. Y el tipo como si nada. Pero como no es rockero o actor no le caemos encima. pic.twitter.com/7F0LhWDwZZ — JORGE RIAL (@rialjorge) 11 de mayo de 2018

Ante estas palabras, la artista decidió utilizar su Twitter, y con el fin de poner paños fríos en la situación, le respondió al ex titular de la DAIA que lo mejor para ambos es dejar todo en el pasado.

"He recibido la carta del señora Ariel Cohen Sabban en la que me pide perdón por lo que he pasado. A pesar de todo mi sufrimiento, como no me anima ningún resentimiento ni deseo de venganza, he decidido dar por concluido el episodio y mirar hacia adelante", explicó Mitre en un comunicado.

Sobre esto, aclaró que a pesar de la situación que tuvo que vivir, de ninguna manera se alteró el estima que tiene por la comunidad judía y sus respectivas instituciones.

El escándalo

Hace algunos días, Esmeralda Mitre relató que el ex presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, la acosó e intentó extorsionarla.

El sábado pasado la actriz hizo pública una situación que vivió semanas atrás, luego de haberse reunido con las autoridades de la entidad judía tras sus polémicos dichos donde relativizaba el Holocausto. “Me dijo: ‘Quedate tranquila que no te voy a garchar’”.

Ariel Cohen Sabban renunció a su puesto en la DAIA.

En declaraciones a radio Mitre, la actriz y ex esposa del ex ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, relató que el presidente de la DAIA le pidió una reunión en su casa para “solucionar” la situación.

“Me dijo ‘te pido por favor que te sientes al lado, yo te voy a ayudar, te puedo abrazar, abrazame fuerte”. Sobre esto, Mitre explicó que lo peor llegó después, cuando él intentó tocarle un pecho y besarla.