La semana en cinco fotos: siguen las muertes por abortos clandestinos y Cristina en Comodoro Py

Cristina en Comodoro Py por los cuadernos de las coimas

Cristina Kirchner se negó a declarar en Comodoro Py por la causa de los cuadernos donde se investiga la coima de parte de empresarios para la obtención de obra pública durante el gobierno kirchnerista. Dejó un escrito, evitó responder preguntas y apuntó contra el juez Claudio Bonadio, a quien recusó y lo acusó de persecución política. Además, pidió que se unifiquen todas las causas donde es acusada por irregularidades en la obra pública.

Cristina sólo presentó un escrito ante Bonadio.

El Senado salvó a Cristina de los allanamientos

Por segunda vez en una semana no hubo quórum y el Senado no pudo tratar el pedido del juez Claudio Bonadio para allanar tres viviendas de Cristina Fernández de Kirchner. Con 37 senadores ausentes, hubo un faltazo masivo de algunos senadores del PJ, que en una primera instancia se había mostrado a favor de permitir los allanamientos. No fueron los 9 de Unidad Ciudadana y también faltaron Esteban Bullrich, que fue a Italia a verse con el Papa; y Myriam Boyadjian, por una operación programada.

El Senado sin quórum para tratar los allanamientos

Susana Giménez recorrió Fuerte Apache con Carlos Tevez

Susana Giménez regresó a la TV de la mano de Carlos Tevez, con quien recorrió Fuerte Apache, el barrio de la infancia del delantero de Boca. En una entrevista intimista: Tevez habló de la relación con su esposa, de sus amigos, su familia y la infancia feliz que tuvo junto a ellos. Además, Susana se dio el gusto de meterle un gol al futbolista en un improvisado penal, rodeada de la gente del barrio.

Susana contó con Tevez en su primer especial del año.

Angelici y los memes

El Barcelona el ganó 3 a 0 a Boca Juniors por la copa Joan Gamber. Pero lo importante no fue el partido, que contó con un gol de Lio Messi, sino una foto del futbolista con el presidente xeneixe y vice de la AFA, Daniel “Tano” Angelici, donde se los veía charlando, en medio de los rumores de una posible renuncia de Messi a la Selección argentina.

Messi define su futuro en la Selección Argentina.

Multitudinaria marcha por la muerte de una mujer a causa de un aborto.

Liz tenía 34 años y fue internada en el hospital Belgrano de San Martín, producto de un aborto realizado con perejil. Murió a las pocas horas, a pesar de que le habían hecho una histerectomía. A pocos días que se rechazará el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo lo ocurrido fue repudiado en una multitudinaria marcha. Dos días después volvió a morir otra mujer que se practicó un aborto clandestino en Pilar.

La muerte de Liz llevó a la gente otra vez a las calles.

Bonus Track

La semana estuvo marcada por la suba del dólar, que volvió a picar en punta el lunes tocando un máximo histórico en los $ 30,50, cuando enfrentaba factores externos tales como la crisis de la moneda turca, la lira, y las tensiones comerciales con Estados Unidos, que además subirá las tasas en septiembre próximo. Estas variables combinadas con la debilidad de la moneda local llevaron la divisa norteamericana hacia arriba al igual que el riesgo país que tocó un techo de 146 puntos.

En medio de estas turbulencias el Banco Central decidió desarmar progresivamente el stock de lebacs, licitar Nobacs y Letes para atraer a esos inversores y dejar de subastar dólares provenientes del acuerdo con el FMI. Luego de ello, y de que la entidad que preside Luis Caputo perdiera unos US$1.600 millones para contenerla, la moneda cerró a 30,30 pesos.