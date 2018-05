Lanata le dijo "rata" a Flor Peña y la actriz le contestó: "Tiene un humor que no comprendemos"

El último domingo, Jorge Lanara regresó a la pantalla de canal Trece con la temporada número siete de Periodismo Para Todos (PPT), programa por el que recibió todo tipo de críticas. Y es que en su clásico monólogo frente a las cámaras, el periodista intentó ser divertido con un enano disfrazado de bebé, en clara referencia a Mirko, el pequeño hijo de Marley.

Lo cierto que es esta suerte de sketch fue por demás polémico y los internautas no tardaron en destrozar al periodista en las redes sociales. Entre las críticas que recibió, se destacó la voz de Florencia Peña –íntima amiga del conductor de Telefe- quien cargó contra Lanata. "Lo que hizo con el hijo de Marley es una estupidez", sentenció la actriz, indignada.

Y agregó: “Yo me dedico al humor y esto no sé cuál es la gracia. No solamente no causa gracia, es como una manera de agredir solapadamente, es una manera muy distinta de cómo se dedica al humor. Marley no se mete con nadie, no hay quien no lo conozca y quien no lo quiera. Si la intención era que todo el mundo lo repudiara, lo logró”.

El amor vence al odio. Te adoro @marley_ok ❤️�� — Florencia Peña (@Flor_de_P) 21 de mayo de 2018

Frente a esto, la respuesta del periodista no se hizo esperar, quien no solo aseguró que nadie en su programa “atacó al bebé” de Marley, sino que también calificó a Peña de “rata” durante su programa en Radio Mitre. "El otro día hice un chiste, y nadie lo atacó al bebé. Hice un chiste... Un chiste puede ser malo o bueno, pero si lo tengo que explicar me parece increíble", señaló.

En su descargo, además, Lanata no se olvidó de Peña y disparó: “Nosotros le recomendamos a la señora Peña que lea el rating antes de decir que (Marley y su programa) nos ganó. Hicimos 14.4 puntos, 13.7 hizo Marley y 13.2 hicieron los cocineros. ¿Dudó de Ibope? ¿Sabés cuál es buena? La medidora que pusieron ellos cuando estaban en el Gobierno”.

Y siguió: “Habría que ver qué dio SIFEMA. ¿Sigue estando SIFEMA?", se preguntó con cierta ironía, sobre el Sistema Federal de Medición de Audiencias. Siguiendo con su furiosa crítica contra la actriz, Lanata aseguró que no le tiene ningún respeto a Florencia Peña. “En los últimos 15 años le escuché decir a Peña que el Grupo Clarín tenía las manos repletas de sangre”, remarcó.

Y continuó: "No tengo ningún respeto por Florencia Peña. Dijo que había que disolver el monopolio, y después Florencia Peña fue arrodillada sobre maíz a laburar en el Grupo Clarín. La gente puede cambiar, pero lo peor de todo es que nunca aclaró nada. Entonces, sinceramente, me parece una rata Florencia Peña. ¿Qué quiero decir con rata? Exactamente eso”.

Lanata se burló de Marley.

Lejos de clamarse, el periodista sostuvo que Peña es “una persona rata, que ni siquiera es capaz de sostener sus propias ideas". "Andá a pedir laburo a otro lado, andá a pedirle plata a Cristóbal (López), a otros. Realmente me parece mal. Ella nunca aclaró nada. Ella es de la gente que quería prender fuego al Grupo. Pasó de querer prenderlo fuego a laburar ahí y callarse la boca, hacer notas... Ningún periodista cuando la entrevistan le preguntan por eso", concluyó.

Jorge L me llamó RATA.Supongo que debe ser otra de sus humoradas.Lástima que sus chistes sólo los entienden un grupo selecto de intelectuales.Quizá sea un humor tan de vanguardia que no llegamos a comprenderlo. Me contaron que ya en el Maipo desplegaba sus dotes para la comedia�� — Florencia Peña (@Flor_de_P) 24 de mayo de 2018

Rápidamente, la actriz agarró su teléfono, abrió su cuenta de Twitter y salió a responderle al periodista con mucha ironía. "Jorge L me llamó rata. Supongo que debe ser otra de sus humoradas.Lástima que sus chistes sólo los entienden un grupo selecto de intelectuales.Quizá sea un humor tan de vanguardia que no llegamos a comprenderlo. Me contaron que ya en el Maipo desplegaba sus dotes para la comedia", escribió.