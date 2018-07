Las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

Estiman que hay 120 robos por hora entre Capital y el Conurbano bonaerense

Estiman que hay 120 robos por hora entre Capital Federal y el conurbano.

La cifra surge de las denuncias realizadas durante el primer semestre del año en fiscalías de la Capital Federal y del Conurbano bonaerense. Se trata principalmente de robos tipo “piraña”, aunque destacan que también creció la violencia en esos episodios. Son robos ocurridos en las veredas, y en la estadística no ingresan las entraderas, ni los robos ocurridos en el transporte público, así como tampoco los motochorros.

El Gobierno analiza más subas en las tarifas del transporte público

Dietrich no descartó más subas en el transporte público.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo que se “están analizando” nuevos incrementos en las tarifas, que este año ya aumentaron, de manera escalonada, tres veces: en febrero, en abril y en junio, y ya llevan un 66 por ciento de aumento en lo que va de 2018. El subte fue el único que no subió, ya que la Justicia frenó el incremento de $7,50 a $12,50 dispuesto por el Gobierno porteño. Dietrich justificó una posible suba por las paritarias y la suba de combustibles, y señaló que no habrá aumento en los subsidios.

La inflación no para: los alquileres en la Ciudad subieron un 35 por ciento

Los alquileres subieron un 35 por ciento en el primer trimestre del año.

Los datos surgen de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad. En el primer trimestre de 2018 la suba de los alquileres superó cinco veces a la inflación registrada en los primeros tres meses del año. De este modo, alquilar un monoambiente cuesta, en promedio, $7.607, un departamento de dos ambientes asciende a $10.279 y $16.418.

Lombardi volvió a culpar a los trabajadores de Télam por la gestión K en la Agencia estatal

El ministro Hernán Lombardi finalmente asistió al Congreso para dar explicaciones por los despidos.

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, finalmente asistió a la reunión de la comisión de Legislación del Trabajo, a la que había sido convocado la semana pasada y no asistió. Allí recibió duras críticas de la oposición por los 354 despidos en la agencia Télam. “Pasó de ser una usina de periodismo a un espacio de militancia”, disparó Lombardi, quien aseguró: “Estas decisiones (por los despidos) son consecuencia directa de la irresponsabilidad mayúscula con que la agencia se administró previamente”.

El motorman de la tragedia de Once cruzó a De Vido y dijo que hizo todo lo posible para frenar

Tras la declaración del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien en el segundo juicio por la tragedia de Once apuntó al motorman Marcos Antonio Córdoba por no haber aplicado los frenos. “Hice mi trayecto normal y cuando voy llegando a Once empiezo a aplicar los frenos, y cuando veo que no frena, ahí hago la aplicación de emergencia, que es el freno total del tren. Al ver que no frena, atino a aferrarme de la manija del tren y esperar el impacto”, disparó en declaraciones a América TV.

Flor de la V denunció a un rector universitario por discriminación

La actriz y panelista denunció al rector de la universidad de La Rioja.

La actriz apuntó al vicerrector de la Universidad Nacional de La Rioja, José Gaspanello, por una publicación realizada en su cuenta de Facebook, donde intentaba dar argumentos contra la despenalización del aborto y utilizó de modo discriminatorio una imagen de la panelista, que llevó el caso al Inadi.

Buen tiempo, aunque fresco: así estará el clima este jueves

Así estará el clima los próximos días.

Mañana:

Probables neblinas y bancos de niebla en area suburbana. Cielo algo nublado. Vientos leves del sector norte.

Tarde/Noche:

Cielo algo a parcialmente nublado. Vientos leves o moderados del noroeste.