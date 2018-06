Las claves de la semana: Argentina se enfrenta a Francia mientras el dólar se va por las nubes

1- ¡Argentina en octavos! Con un triunfo para el infarto, pasó los grupos y hoy lo espera Francia.

A la Argentina solo le servía ganar y lo logró. Con goles de Lionel Messi y Marcos Rojo sobre el final, la albiceleste venció por 2 a 1 a Nigeria -que había llegado al empate tras un penal- y logró acceder a los octavos de final debido al triunfo de Croacia ante Islandia.

El encuentro se jugó en el estadio Krestovski y fue dirigido por el turco Cuneyt Cakir. El primer gol lo hizo La Pulga a los 14 minutos y el empate llegó a los 49 en los pies de Moses. Cuando todo se terminaba, Rojo puso a la Argentina en octavos.

Dos a uno, la Selección Argentina llegó a octavos.

2- El dólar alcanza un precio récord de $29,40 y el peso se devaluó un 14% en junio

El mes llegó a su último día hábil y el dólar volvió a marcar un nuevo récord al alcanzar un precio máximo de $29,40 según la cotización del Banco Nación. De esta manera junio acumula $4 de suba, es decir un 14% en tan sólo 29 días.

De esta manera, la moneda estadounidense se apreció 2,7% este viernes -y acumula un alza de casi $2 en las últimas cuatro ruedas.

El dólar acumuló $4 de aumento sólo en junio.

3- Avance del proyecto de despenalización del Aborto en el Senado

El Senado le puso fecha al debate del proyecto que habilita la despenalización del aborto. Así, los funcionarios decidieron que el próximo 1° de agosto se le dará dictamen a la iniciativa y que el miércoles 8 de ese mismo mes deberán votar.

Finalmente en las últimas horas decidieron por unanimidad debatir el proyecto en tres comisiones y no en cuatro, como propuso la vicepresidenta Gabriela Michetti quien intentó elevar el proyecto a la de Presupuesto.

Tres comisiones debatirán el proyecto de despenalización del aborto.

4- Vidal anunció aumento en las jubilaciones y el anticipo en el pago del medio aguinaldo

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció un aumento del 23% en la provincia de Buenos Aires para las jubilaciones mínimas, un nuevo tope en las asignaciones familiares y el anticipo del pago en el medio aguinaldo para los empleados de la provincia de Buenos Aires.

El anuncio se dio en un contexto de fuertes críticas a la administración de Cambiemos por los aumentos que golpearon a la economía en los últimos dos meses.

Ante la crisis Vidal aumenta las jubilaciones bonaerenses.

5- Schmid: "En el último mes se perdieron once mil millones de dólares sin ningún paro"

El triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) cargó con dureza contra el Gobierno por las críticas hacia el paro general del lunes que tuvo una alto nivel de acatamiento.

Juan Carlos Schmid recogió el guante por las denuncias que realizaron funcionarios de la Casa Rosada, entre ellos el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en donde remarcaron que el costo del paro será de $29.000 millones. “En el último mes se perdieron once mil millones de dólares si ningún paro general en la Argentina ¿De qué CGT es culpa eso?”, se preguntó Schmid. “Que el Gobierno haga una reapertura de paritarias”, continuó.

El paro general de lunes tuvo, según la CGT, un acatamiento contundente.

6-Por primera vez en trece meses cae la actividad económica

La actividad económica cayó 0,9% en abril con respecto al mismo mes de 2017, según dio a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta es la primera caída después de 13 meses de crecimiento, según el Estimador Mensual de Actividad Económica. (EMAE).

La principal variación que incidió en la caída del ritmo de la actividad económica se dio en el rubro “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” con una contracción del 30,8 por ciento.Cabe recordar que esta categoría venía con un "saldo negativo" desde marzo (-3,8), aunque la caída se hizo estrepitosa recién en el cuarto mes del año.

En abril la actividad económica cayó 0.9 por ciento.

7- Más ajuste: despiden a más de 350 periodistas de la agencia de noticias Télam

El Gobierno despidió a más de 300 periodistas de la agencia estatal de noticias Télam . Los telegramas de despido comenzaron a llegar a los trabajadores el martes al mediodía, mientras que quienes continuaban preservando su fuente laboral recibieron un correo electrónico donde les informaban que eran parte de “la nueva agencia Télam”.

Los trabajadores denunciaron que se trata del 40% de la planta, y que “se distribuye un comunicado perverso diciendo quiénes son los que se quedan en la empresa”. La noticia se conoció cuando las autoridades de la empresa difundieron un comunicado titulado, paradójicamente, “La Agencia Télam tiene futuro”.

Los despidos en Télam alcanzan al 40% de los trabajadores de la empresa.

8- Familiares de los tripulantes del ARA San Juan se encadenaron en la Plaza de Mayo

Con el deseo de saber qué pasó con sus familiares y con la esperanza de encontrarlos, los familiares de algunos de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan se encadenaron en la Plaza de Mayo, con el objetivo de que el Gobierno acelere los pasos para licitar a una empresa que continúe con la búsqueda de la nave marítima, desaparecida el 15 de Noviembre.

"Queremos una respuesta y no logramos nada esperando en casa. Nos encadenamos y esperamos que alguien nos diga algo", afirmó uno de los familiares.

Los familiares de los submarinistas piden que se reactive la búsqueda.

9- Dieron por muerto a Maradona y ahora ofrece una recompensa de $ 300.000 a quien encuentre al autor de su "muerte"

"Hola, Mati. Bueno, ya sabés... ¿Te enteraste, no? No aguantó. Dio lo que pudo. Estamos en la clínica. Fue paro cardiorrespiratorio. Lo intentaron levantar. Intentaron con una inyección de adrenalina en el corazón. Intentaron un montón de vueltas y no hubo manera", con ese y otros lapidarios mensajes un anónimo daba cuenta de la supuesta muerte de Diego Maradona.

El Diez, quien se descompensó por un pico de presión luego del partido que protagonizó Argentina y Nigeria, se puso furioso al enterarse de los rumores que se echaron a correr luego de ese episodio. Por ello salió a ofrecer una recompensa de $ 300.000 a quien de datos certeros sobre el autor de esos audios.

Maradona tuvo un pico de presión al finalizar el partido.

10- No me defiendas más! La defensa de Nahir pedirá que se la condene por homicidio

Restan pocas audiencias y Nahir Galarza comienza a prepararse para conocer la sentencia. Sus abogados presentarán el alegato en el que solicitan que se la condene por el delito de homicidio y que se tengan en cuenta los supuestos episodios de violencia de género que padecía por parte de la víctima.

La joven acusada declaró durante casi dos horas y reiteró lo que ya había señalado en la última indagatoria que realizó durante la instrucción de la causa: insiste con que se trató de un accidente, que no era la novia de Fernando y que era víctima de violencia de género.