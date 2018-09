Las claves de la semana: El FMI le presta más plata a la Argentina y la pobreza se eleva a 27,3 %

1- El préstamo del FMI se amplió en US$ 7.100 millones

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y la directora del FMI Christine Lagarde fueron los encargados de confirmar que el acuerdo con el organismo Internacional se amplió en US$ 7.100 millones, que se adicionan a los 50.000 millones suscriptos en el acuerdo stand-by en junio pasado.

A la vez se aumentará an US$ 19.000 los desembolsos previstos para lo que queda de 2018. Es decir que pasan de US$ 6.000 a US$ 13.400.

El respaldo del FMI y un nuevo desembolso para cumplir con las metas fiscales.

2- Creció la pobreza: alcanzó al 27,3% de la población durante el primer semestre del año

El índice de pobreza se ubicó en un 27,3% en el primer semestre de este año, lo que implica un alza de1,6 puntos porcentuales respecto de la medición anterior del segundo semestre de 2017, cuando arrojó un 25,7 por ciento. Por otro lado el índice de indigencia fue de 4,9%, informó esta tarde el Indec.

Dado que el índice refiere sólo al primer semestre de este año, la devaluación del peso de los últimos meses y la escalada inflacionaria aún no se ven reflejadas. Por esto, es de suponer que la tasa de pobreza volverá a subir entre dos puntos y dos puntos y medio en el segundo semestre del año, ubicándose alrededor del umbral del 30 por ciento.

La pobreza tuvo un alza de 1,6 puntos porcentuales.

3- Renunció el titular del Banco Central, Luis Caputo y fue remplazado por Guido Sandleris

El presidente del Banco Central, Luis Caputo, renunció al cargo el martes, en medio de las negociaciones del Gobierno para obtener un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. Dijo que se debe a "razones personales".

Apenas unos minutos después de comunicarlo, Presidencia confirmó que su reemplazo sería Guido Sandleris, hasta ahora secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda que comanda Nicolás Dujovne.

Caputo decidió el martes dar un paso al costado.

4- Masivo acatamiento del cuarto paro general durante la administración Cambiemos

El dirigente camionero Pablo Moyano afirmó que el paro fue "contundente en todo el país" y se mostró molesto por las actividades del Presidente en Nueva York. Sin embargo advirtió "el paro no es contra Macri es contra el Fondo Monetario Internacional".

Por su parte los integrantes del triunvirato de la CGT se mostraron juntos nuevamente, luego de los numerosos rumores de fractura interna de los últimos meses. En conferencia de prensa, celebraron la contundencia del rechazo al trazado económico que el Gobierno está llevando a cabo e indicaron que "no estamos frente al mejor equipo de los últimos 50 años, estamos frente a una manifiesta incapacidad para lidiar con la crisis".

El paro general tuvo un acatamiento masivo.

5- Quiere más: Macri dijo que está "listo para competir" por la reelección

En su gira por Estados Unidos, el presidente Mauricio Macri le concedió una entrevista al canal de noticias Bloomberg TV, perteneciente a la conocida agencia especializada en mercados, y negó que exista alguna posibilidad de que se tenga que volver a defaultear la deuda tal y como sucedió en 2002.

Asimismo, ante la consulta sobre si buscará o no su reelección el año que viene el jefe de Estado manifestó que se encuentra “listo para competir”.

Macri va por un segundo periodo de gobierno.

6- Los cuatros candidatos del peronismo anti K tuvieron su cumbre

En medio de un gobierno que se tambalea por la crisis económica, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Angel Pichetto se reunieron para presentar públicamente un espacio peronista que propone "una alternativa para la Argentina" y que no contempla a Cristina Kirchner.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, los cuatro comentaron que empezaron a construir "una alternativa para la Argentina" y aseguraron que comparten "las mismas preocupaciones por la situación económica y social que atraviesa el país".

Las filas del peronismo se preparan para rearmarse.

7- Se podrán entrar al país celulares, notebooks y tablets sin pagar aranceles aduaneros

Desde este viernes se podrá ingresar al país sin pagar impuestos celulares, notebooks y tablets compradas en el exterior, por lo que no será necesario declarar los productos en la Aduana. De acuerdo a la resolución 4315 publicada en el Boletín Oficial, ya no se cobrará a los portadores el impuesto que equivale al 50 % del valor del producto.

La resolución apunta a que estos productos electrónicos comiencen a ser considerados como bienes “de uso o consumo personal”. El objetivo, señalaron, es “tornar más eficiente el control aduanero focalizando en mercaderías de mayor valor y peligrosidad”.

Ya no habrá que declarar los celulares comprados en el exterior.

8- El dólar escaló hasta los $ 42,10 en la última rueda de la semana y creció un 10,7% en el mes

El dólar tocó un nuevo techo y se ubicó en los $42,10, según la cotización del Banco Nación, aumentando $1,5 con respecto al cierre del jueves. De esta manera, y sobre el final del mes la divisa estadounidense acumula una suba de $ 4,10 es decir un 10,7 por ciento en 30 días.

Este nuevo techo se da en la jornada previa a la implementación de zonas de intervención y no intervención cambiaria, según anunció el Banco Central días atrás.

El dólar terminó septiembre en $ 42.10.

9- El Gobierno eliminó los incentivos por ahorro y recorta la tarifa social

A partir de octubre, ahorrar en el consumo del gas no representará un incentivo extra debido a que la Secretaria de Energía, a cargo de Javier Iguacel, eliminó el plus de 10% que se podía recibir cuando se ahorraba el 20% en relación al mismo periodo pero del año anterior. A eso se le sumará la disminución de la tarifa social, que pasará a ser de la mitad, y la eliminación del tope a los aumentos.

Además confirmó que el precio del gas natural por red aumentará "entre 30% y 35%" a partir del primer día de octubre próximo para las consumidores. "Esperamos que no se sienta tanto en el bolsillo por la baja del consumo de gas en el verano", manifestó el funcionario y señaló que los valores de aumento para octubre salieron de las audiencias públicas.

Octubre viene con aumentos de entre el 30 y 35 por ciento.

10- Bill Cosby a la cárcel: recibirá una condena de entre tres y 10 años de prisión por abuso sexual

Bill Cosby, acusado de abusar de decenas de mujeres a lo largo de décadas, fue condenado a entre tres y 10 años en prisión por un juzgado de Norristown, Pensilvania.

l actor había sido declarado culpable en abril de tres cargos de violación en un caso que tuvo como víctima a la entrenadora de básquet Andrea Constand. El juez le denegó la fianza y ordenó su inmediato ingreso a la cárcel. Además de Constand, más de 50 mujeres acusaron a Cosby de drogarlas para luego abusarlas sexualmente.