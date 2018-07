Las claves de la semana: Pity Álvarez preso por matar a un hombre y la inflación de junio por las nubes

1- Pity Álvarez se entregó y confesó haber asesinado de cuatro tiros a un hombre en el barrio Samoré

Cristian Pity Álvarez se entregó junto a su abogado en Villa Lugano, luego de más de 24 horas prófugo acusado por el homicidio de un hombre cometido en la madrugada del jueves.

Al ingresar a la comisaría, admitió: "Yo fui el que disparó, yo lo maté, era entre él y yo". El músico llegó cerca de las 7, luego de que el jueves en horas de la mañana la Justicia ordenara su detención por el crimen de Cristian Díaz.

2- El Gobierno admite que la inflación de junio podría tocar el techo del 4 por ciento

La promesa de una inflación a la baja comienza a desvanecerse lentamente, tras la suba de los últimos cinco meses, donde acumuló un 11,9% de incremento. Pero lejos de revertirse la tendencia fuentes oficiales consignaron que el índice de precios al consumidor (IPC) de junio estará entre el 3,5% y el 4 por ciento.

Este alto rango de incremento en la inflación es el mismo que manejan las consultoras privadas, que a la vez indican que sería la mayor suba desde mayo de 2016, cuando tocó un 4,2 por ciento.

3- Con Michetti y Vidal en contra de la legalización del aborto, Peña aseguró que Macri no vetará la ley

Citando la posición del ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez, quien vetó la ley de interrupción voluntaria del embarazo en su país en el 2008, el arzobispo de La Plata Víctor Fernández sugirió que Mauricio Macri debería hacer lo mismo si el Senado decide aprobarla.

Sin embargo, Marcos Peña aseguró que el primer mandatario no tomará ese camino. "El Presidente ha sido claro en su convicción de la importancia de dar el debate esto implica respetar el resultado del acuerdo y por supuesto no vetar la ley", expresó.

4- Más ajuste: el Gobierno prohíbe las cifras no remunerativas en paritarias para recaudar cerca de $40.000 millones

Mediante un decreto que se publicó en el Boletín Oficial el ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, dejó por sentado que no homologará más las paritarias que cuenten con cifras no remunerativas. Ese mecanismo era utilizado en varias discusiones paritarias, incluidas en las propias del Estado nacional para destrabar el conflicto, dejar contentas a las partes y cerrar la paritaria.

En concreto, según estimaciones que realizó la Casa Rosada, se dejaba de recaudar cerca de $40.000 millones por año debido a que dichas cifras se encontraban fuera del alcance del fisco. “Van a tener que sentarse a negociar más”, explicaron desde el entorno de Triaca.

5- Facilidades para alquilar: Larreta envía un proyecto para pagar en cuotas el depósito y los contratos

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el envió a la Legislatura un proyecto de ley para regular el mercado de alquileres de propiedades y darle más opciones a los inquilinos a la hora de pagar el contrato, y los honorarios.

El proyecto, que anunció en conjunto con el titular de Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Maquieyra, incluye que las certificaciones de firmas pasen a ser gratis -actualmente tienen un costo promedio de $1.500- y que el mes de adelanto, como también el depósito de garantía, se pueda pagar hasta en 24 cuotas mediante una entidad bancaria. Las cuotas se condicen además con lo que duran los contratos: dos años.

6- Croacia le ganó a Inglaterra 2 a 1 y jugará la final del Mundial con Francia

En la segunda semifinal del Mundial de Rusia, la Selección de Croacia venció a su par de Inglaterra en el segundo tiempo de la prórroga y alcanzó su primera final del Mundo. El encuentro, que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Luzhnikí, fue muy parejo hasta una desconcentración de la defensa inglesa que le permitió a Mario Mandžukić marcar el 2 a 1 final.

Contra todos los pronósticos se jugará por una estrella en su camiseta al medir fuerzas contra Francia el próximo domingo.

7- Están todos afuera: las primeras horas de los chicos tailandeses tras el rescate

El martes fue el tercer y último día de las operaciones de evacuación de los 'Jabalíes Salvajes' el joven equipo de fútbol que se encontraban en los pasadizos dela cueva de Tham Luang.

Tras ser rescatados y trasladados a un hospital para ser evaluados, las primeras imágenes difundidas los muestran en sus camas con animados y fuertes, saludando a cámara demostrando la felicidad después de permanecer más de diez días atrapados.

8- De Vido minimizó la acusación y le apuntó al motorman de la tragedia de Once

El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, declaró en el segundo juicio por la Tragedia de Once, conocido como Once 2, en donde buscó desligarse de cualquier responsabilidad sobre el esquema de control del sistema ferroviario como también del pago de subsidios que recibieron durante años las empresas concesionarias.

De Vido también dijo que él no fue quien designó a los secretarios de Transporte condenados por el mismo caso, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, sino los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

9- Por un recurso de Boudou y Nuñez Carmona posponen la sentencia del juicio por Ciccone

Todo parecía indicar que este jueves se conocería la suerte procesal de Amado Boudou, pero un recurso presentado por su defensa hizo que la definición del juicio por la causa Ciccone se postergue hasta el próximo 7 de agosto.

El Tribunal Oral Federal N°4 decidió ponerle un paréntesis al proceso que investiga la venta de Ciccone Calcográfica, luego que la defensa del ex funcionario y la de José María Nuñez Carmona planteara la recusación del juez Pablo Bertuzzi que es presidente de ese tribunal.

10- Daniel Lagostena fue condenado a 22 años de prisión por el crimen de su pareja Érica Soriano

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 Lomas de Zamora condenó el viernes al mediodía a 22 años de prisión a Daniel Lagostena por el asesinato y desaparición de su ex pareja Érica Soriano, quien fue vista por última vez el 20 de agosto de 2010, cuando estaba embarazada de dos meses.

El cuerpo de Soriano nunca fue hallado, y los investigadores creen que el femicida utilizó la ayuda de unos familiares que tenía para quemar el cuerpo de su mujer en el crematorio del cementerio de Lanús.