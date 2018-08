Las claves de la semana: de los cuadernos de las coimas K a la ley del aborto al Senado

1- Cuaderno gate: las revelaciones del chofer que recaudaba las coimas durante el kirchnerismo

En ocho cuadernos, Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, el ex número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación detalló durante años los nombres, anotó las direcciones y montos de dinero entregado por las empresas al gobierno kirchnerista en concepto de coimas.

El diario La Nación obtuvo acceso a los escritos donde se detallan durante al menos 10 años cómo se gestionó una asociación ilícita que recaudó el gobierno de Néstor y Cristina Kichner.

Funcionarios y empresarios involucrados en el camino coimas k.

2- No hubo dictamen: cómo llega el proyecto por la despenalización del aborto al Senado

En medio de una gran polémica por el debate de la despenalización del aborto, el plenario de comisiones del Senado no logró un acuerdo para firmar dictamen y, de esta manera, el proyecto se debatirá en el recinto el próximo martes 8 tal como fue aprobado en Diputados.

Según explicó el el presidente de la comisión de Salud del Senado, el radical Mario Fiad, el único dictamen propuesto sólo consiguió el apoyo de 26 senadores, por lo que le faltó un voto para para alcanzar mayoría absoluta.

El proyecto de despenalización del aborto finalmente será tratada tal cual en diputados.

3- Acto con gremialistas y foto con Moyano, el regreso de Cristina tras el escándalo de los cuadernos

Luego de que salieran a la luz unos supuestos cuadernos con anotaciones del ex chofer Oscar Centeno sobre el pago de coimas y bolsos repletos de dinero, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner apareció públicamente en un acto con gremialistas en Cañuelas. Lejos de aprovechar el momento para defenderse de las acusaciones en su contra, no habló y sólo se sacó una foto con los dirigentes.

En la imagen quedó plasmado cierto acercamiento junto al líder camionero Hugo Moyano, tras años de enfrentamientos y broncas.

Cristina y la foto menos pensada con Moyano.

4- Abuelas de Plaza de Mayo confirmó que encontró al nieto 128

Abuelas de Plaza de Mayo confirmó el encuentro del nieto 128. Es el primero en lo que va del año, luego de los seis nietos que recuperaron su identidad en 2017.

Se trata de Marcos, hijo de Carmen del Rosario Ramos, nació en Tucumán el 9 de junio de 1976. "Esta es la restitución de 42 años de amor no vivido", dijo Camilo su hermano, emocionado, ante la atenta mirada de Estela de Carlotto, que estuvo sentada junto a él. Contó, además, que el reencuentro con Marcos "fue fabuloso".

El nieto 128 se llama Marcos y tiene 42 años.

5- Durísimo: el Presidente admitió que la inflación de este año alcanzará el 30 por ciento

Mauricio Macri admitió que la inflación estará alrededor del 30% este año, aunque advirtió que a partir de este mes comenzará a verse una baja que llevará ese índice a un dígito en tres años.

"Quise bajar la inflación rápido y bajar el gasto público lentamente para que se tomara conciencia, pero subestimamos el impacto del aumento de las tarifas", se excusó el Presidente al explicar las razones por las que no pudo bajar la inflación, en una entrevista radial.

Para Macri la inflación llegará a un dígito en tres años.

6- Confirmado: según el Parlamento británico, Macri fue cliente de la empresa que "fabricaba" noticias falsas

El escándalo de las relevaciones sobre el accionar de la empresa SCL Group, mediante su filial Cambridge Analytica, en la Argentina para la creación de perfiles que difundan fakes news (noticias falsas) sumó un nuevo capítulo luego de que el ex CEO de la empresa, Alexander Nix, confirmara que trabajó para Mauricio Macri en campañas electorales.

Sin embargo, a diferencia de los documentos fechados el 27 de mayo de 2015 en donde se hace mención al armado de la mencionada campaña antikirchnerista, sólo se menciona que se realizó una serie de trabajos de análisis de audiencia.

Alexander Nix confirmó que trabajó para Mauricio Macri en campañas electorales.

7- Chau Barrionuevo, chau Bárbaro: la Cámara Nacional Electoral anuló la intervención del PJ

La Cámara Nacional Electoral revocó la intervención del PJ que había sido dispuesta por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, y que había sido apelada por las autoridades partidarias, con José Luis Gioja a la cabeza. Los jueces consideraron que la intervención “adolece de severos defectos en su fundamentación”.

La decisión fue adoptada por los jueces de Cámara Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, que entendieron que la intervención sólo se puede realizar ante casos excepcionales, es decir cuando se viola la ley electoral o la carta orgánica. Destacaron que la intervención dispuesta por Servini de Cubría es de corte “político y no jurídico”.

Los interventores del PJ.

8- Las claves del ajuste presupuestario que impactará en la economía de 2019

El armado del Presupuesto nacional, con el ajuste en las cuentas públicas que se negoció tanto con los gobernadores como con el Fondo Monetario Internacional (FMI), avanza en la Casa Rosada el bosquejocon algunos puntos preliminares; entre ellos las modificaciones de algunos regímenes que se dictan por coparticipación federal, las transferencias de algunas responsabilidades financieras y el congelamiento de algunos fondos particulares.

El fondo de incentivo docente, el FONAVI y el Fondo de Solidaridad Sojero tendrían cambios. El impacto real para las provincias en varios casos todavía no se calcula, salvo en la provincia de Buenos Aireas en donde los números ya tienen algunas aproximaciones. La gobernadora María Eugenia Vidal sabe que tendrá que sacar de sus arcas cerca de $12.000 millones para ajustarse. A eso también se le sumarán los subsidios en las boletas de Edenor y Edesur más la tarifa social de Aysa que pasará a compartir con la Ciudad de Buenos Aires.

En Casa Rosada avanzan los acuerdos presupuestarios pactados con lso gobernadores.

9- Conmoción en un colegio de Moreno: explotó una garrafa y murieron la vicedirectora y un portero

Una garrafa tipo Zeppelin explotó a las 8.20 del jueves en la escuela N° 49 Nicolás Avellaneda de Moreno que se usaba como calefacción. El estallido ocurrió diez minutos antes del horario de ingreso de los estudiantes. en la escuela N° 49 Nicolás Avellaneda de Moreno que se usaba como calefacción.

La sala de profesores se derrumbó y el portero y la vicedirectora murieron. Los padres y el resto de los docentes habían denunciaron que la pérdida de gas en seis oportunidades. Pero el reclamo no le ganó a la desidia."Hace un año venimos reclamando por las pérdidas de gas. Si pasaba cinco minutos más tarde podrían haber muerto los chicos. Se salvaron por unos minutos", dijo a los gritos una de las maestras.

El portero y la vicedirectora del colegio murieron a causa de la explosión.

10- Una radiografía que preocupa: ola de policías asesinados en la provincia de Buenos Aires

En lo que va del año ya son ocho los policías asesinados. El sábado pasado, en un lapso de 12 horas terminaron con la vida de los agentes Lourdes Espíndola, de 25 años, en Ituzaingó, y Tamara Ramírez, de 26, en Almirante Brown.

La situación es grave y más si se lo compara con las cifras del años pasado. Hasta en noviembre de 2017, en todo el país se habían registrado 14 policías asesinados. En lo que va el 2018, sólo en provincia de Buenos Aires murieron al nueve agentes.