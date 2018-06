Las claves de la semana: multitudinaria Marcha Federal, el veto de Macri y las chicanas en el Senado

Una multitud se congregó en Plaza de Mayo para pedir un paro masivo contra el ajuste

Nutridas columnas de manifestantes pertenecientes a diferentes movimientos sociales llegaron en el mediodía del viernes a la Plaza de Mayo para ser parte del acto de cierre de la Marcha Federal en contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri, el tarifazo y el veto a la ley que impedía la suba de los servicios públicos.

A medida se sucedían los discursos, el pedido de un paro general fue reiterado por cada uno de los oradores. Rodolfo Baradel, de Suteba, también se hizo eco y anunció "que las dos CTA resolvieron para la semana que viene un paro general de todos los trabajadores".

El Senado aprobó la Ley de Emergencia Tarifaria, y Macri la vetó

Luego de una discusión de 13 horas, con 37 votos a favor y 30 en contra, el Senado aprobó la Ley de Emergencia Tarifaria, que obliga al Gobierno a retrotraer las tarifas de luz, gas y agua a los valores de noviembre de 2017.

Tal como había anticipado Mauricio Macri, la ley fue vetada inmediatamente. "Esta ley nació sin saber cómo estaba financiada, los que la han votado no dijo de dónde salen los recursos", manifestó el mandatario en conferencia de prensa. El Presidente dijo que para cumplir con el proyecto que aprobaron se tendrían que dejar de pagar las asignaciones universales por hijo, las jubilaciones, y parte de las pensiones como así también la totalidad de la obra pública en curso.

Del "yaguareté mimoso" al raid contra Macri y Michetti: el show de Cristina

Cristina Fernández de Kirchner llevaba casi 40 minutos de un encendido discurso en el Senado cuando del costado de su banca desplegó un cartel que tenía impreso un tweet de Gabriela Michetti publicado en 2015, en plena campaña electoral, donde decía “no hay que subir tarifas, hay que favorecer a la gente más humilde”. Durante su intervención hubo chicanas, duras críticas y hasta preguntas irónicas.

La respuesta no se demoró en llegar, aunque no fue cara a cara. La titular del Senado y vicepresidenta eligió Twitter. Allí dijo que por reglamento no puede responderle, y apuntó que “para los sectores con vulnerabilidad socio-económica nuestro gobierno diseñó la tarifa social. No los equiparó con aquellos que más tienen, como hizo su gobierno”.

Vidal descartó ser candidata a presidenta y confirmó que Macri irá por la reelección

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal afirmó este miércoles que el presidente Mauricio Macri irá por su reelección y ella trabajará para que "así sea", descartando así una posible candidatura nacional suya.

"Macri tiene una tarea pendiente", dando a entender a que todavía necesita más tiempo al frente del país.

Después de seis años, Mariano Rajoy fue destituido investigado por corrupción

El presidente español Mariano Rajoy fue destituido, después de seis años en el país, tras verse envuelto presuntamente en casos corrupción que sacudía desde hacía tiempo al Partido Popular.

En las elecciones de 2016, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo el peor resultado electoral desde el regreso de la democracia a España, con Pedro Sánchez a la cabeza, lo que le valió una durísima interna al interior del partido. Dos años más tarde, y tras la destitución de Rajoy, Sánchez asumió en su lugar y estará obligado a pactar con distintos sectores de la política española.

Cámara Federal sostuvo que Nisman fue asesinado por su denuncia contra CFK

La Sala II de la Cámara Federal sostuvo que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado y que su muerte estuvo vinculada con su tarea y la denuncia que realizó contra Cristina Kirchner.

Esta resolución respalda lo resuelto hasta ahora por el juez Julián Ercolini, quien se encamina a investigar el tema como "magnicidio", razón por la que no se descarta que la ex mandataria y otros ex funcionarios puedan ser llamados a declarar.

El gobierno anunció un ajuste en el sector público y no descartan más despidos

El Gobierno anunció un plan de ajuste en el sector público que permitirá ahorrar unos $20.000 millones. Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización Andrés Ibarra, anunciaron medidas de “austeridad” en el Gobierno, pero negaron que tenga que ver con un pedido del Fondo Monetario Internacional en medio de las negociaciones por un crédito “stand by”.

El anuncio que realizaron en la Casa Rosada tiene como objetivo achicar el gasto en el sector público. Ibarra adelantó que se congelarán los ingresos para empleados con cargos altos en el Estado, y se limitará la cantidad de autos que forman parte de la flota oficial. Además, habrá una reducción del 25% para organismos descentralizados.

Las 5 claves del nuevo rol que quiere Macri para el Ejército en tareas de seguridad

Es oficial. El presidente Mauricio Macri se apresta a modificar el rol de las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, en el país. La iniciativa que comenzaría a tratarse después del Mundial, tendrá cinco puntos claves que obligarán al Gobierno a pasar por el Congreso para modificar la ley de Seguridad Interior, aunque ciertos aspectos podrán ser cambiados solamente mediante decretos simples e interpretaciones de la ley actual.

En el Congreso ya dan por descontado que se tendrán que llegar a una amplia serie de acuerdos para lograr las modificaciones.

Aumentaron tarifas de los transportes públicos y una nueva suba de los combustibles

Este viernes comenzó a regir la tercera suba de las tarifas de los transportes públicos previstas para este año, acumulando un alza del 60% en cinco meses.

Según lo previsto el boleto mínimo de colectivos en la ciudad de Buenos Aires pasó de $9 a $10 el tramo más corto. Luego el que hasta ahora costaba $9,25 llegará a los $10,50 y $10,75 el que tenía un valor de $9,50.

Se espera que este sábado 2, los combustibles también aumenten cerca de un 1,6%, como producto de que la AFIP oficializara la suba de 6,5% del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

La Selección Argentina llegó a Barcelona para concentra antes del Mundial de Rusia

La selección argentina, comandada por el técnico Jorge Sampaoli llegó a Barcelona para afrontar la etapa final de la preparación de cara al Mundial de Rusia.

La delegación nacional se quedará allí hasta el 9 de junio, cuando partirá a Israel para disputar el amistoso final con el combinado local. Luego de esa escala irá a Rusia para la Copa del Mundo.