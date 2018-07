Las claves de la semana: polémica por el nuevo rol de las FF.AA y recorte de asignaciones

1- Fuerte repudio a la designación de las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad interior

Organismos de Derechos Humanos, parte de la oposición y sindicatos marcharon este jueves al Ministerio de Defensa con el objetivo de dejar en claro el repudio hacia la designación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior.

El presidente Mauricio Macri modificará un decreto reglamentario firmado por Néstor Kirchner en 2006, que le impedía a este fuerza realizar esas tareas. Las Fuerzas Armadas comenzarán a ser desplegadas en zonas conflictivas de frontera, con el objetivo de fortalecer controles que buscan frenar el ingreso de drogas al país, en el marco de una “reestructuración” según anunció Macri.

Mauricio Macri busca reestructurar las Fuerzas Armadas.

2- Sigue el recorte: el Gobierno limitó el pago de las asignaciones familiares y otros beneficios

El Gobierno modificó el límite máximo de ingresos para los beneficiarios de las asignaciones familiares, y a la vez eliminó beneficios que alcanzan a quienes residen en provincias de la Patagonia y del Noroeste del país.

Así se estableció que quienes cobren un salario por encima de los $83.917 no podrán ser beneficiarios de la asignación familiar. La nueva normativa indica, además, que si uno de los integrantes del grupo familiar tuviera un ingreso superior a los $ 41.959, también quedará excluido del cobro de las asignaciones.

Las asignaciones familiares se reducirán para quienes cobren mas de 41.959 pesos.

3- La crisis no levanta: la actividad económica cayó un 5,8% en mayo

La actividad económica se contrajo 5,8% en mayo respecto al mismo mes de 2017, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el INDEC.

Del mismo modo, si se compara el índice con abril pasado la caída alcanza el 1,4% en mayo.

La actividad que más influyó en esta caída fue "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (-35,2). Muy por detrás le siguieron “Impuestos netos de subsidios” (-2,7%) y “Transporte y comunicaciones” (-4,9%).

La actividad económica tuvo la contracción más fuerte de la "era Macri".

4- Los boletos de colectivos aumentarán un peso por mes en agosto, septiembre y octubre

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció que los colectivos aumentarán $1 por mes desde el 15 de agosto próximo y hasta octubre inclusive. Es decir un aumento del 30% en tres meses.

En el caso de los trenes San Martin, Sarmiento y Mitre se aumentarán $ 0,75 en agosto y septiembre y $ 0,50 en octubre. Así el boleto mínimo a partir de agosto pasará de costar $ 6,75 a $ 7,50, mientras que en octubre saldrá $ 9. La línea Urquiza tendrá un incremento de $0.50 por mes hasta octubre al igual que el Ferrocarril Roca.

Los colectivos acumularán hasta octubre un 30% de aumento.

5- Si tenés frío calentate con esto: una nueva suba del 30% de gas y electricidad antes de fin de año

El ministro de Energía, Javier Iguacel confirmó que las tarifas de electricidad y gas en Capital Federal y Gran Buenos Aires aumentarán hasta 30% en lo que resta del año.

En declaraciones televisivas Iguacel detalló que el servicio de gas tendrá un nuevo ajuste, que "no va a ser más del 25%, mientras que el aumento en la electricidad será de "menos del 30 por ciento". El ministro indicó que el "único ajuste" que tendrán las tarifas "serán por inflación".

El gas sufrirá un aumento del 25 por ciento.

6- Aborto: buscan introducir modificaciones al proyecto original para atraer indecisos

A menos de dos semanas de que el Senado debata en el recinto el proyecto que busca legalizar el aborto, en el poroteo se impone el rechazo a la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados. Por eso, un grupo de senadores elabora una serie de modificaciones al texto original con el objetivo de acercar posiciones y convencer a indecisos.

Si el Senado lo aprueba, el proyecto deberá regresar a la Cámara baja para que los diputados traten las modificaciones. Si eso ocurriera, sería un paso fundamental para que el aborto sea legalizado, debido a que tras la reforma constitucional de 1994, la Cámara de origen no puede rechazar un proyecto que ya aprobó.

El 8 de agosto los senadores deberán convertir o no en ley la despenalización del aborto.

7- "El virus del Sida atraviesa la porcelana": el disparatado discurso de Abel Albino en los debates por el aborto

Las palabras del titular de la Fundación CONIN, el Dr. Abel Albino, durante las exposiciones del debate en el Senado por el proyecto de ley para la despenalización del aborto generaron el rechazo de los integrantes de la comunidad médica y hasta de la Fundación Huésped, encargada de llevar adelante políticas de prevención, contención y atención a las personas que contraen el virus del Sida.

"Tenemos que educar en el amor a los chicos. Tienen que entender que el profiláctico no la protege de nada, porque el virus del Sida atraviesa la porcelana", manifestó Albino lo que generó la indignación de algunos de los expositores. Una de las que abandonó la sala ante dichos comentarios fue la presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco.

El titular de CONIN y una aberrante afirmación.

8- La oposición está en carrera: Urtubey es el peronista con mejor imagen y Tinelli tiene más apoyo que CFK

El último informe de satisfacción política de la Universidad de San Andrés (UDESA) determinó que se intensificó el retroceso en todos los indicadores de imagen del actual Gobierno. A su vez determinó una notable mejoría en la imagen de Juan Manuel Urtubey como oposición. El gobernador de Salta aparece como el peronista con mejor imagen (38%), seguido de Sergio Massa (28% de apoyo) y Florencio Randazzo (27%).

Detrás de estos últimos aparece la figura de Marcelo Tinelli –quien en más de una oportunidad se definió como “peronista”- con el 25% de apoyo y un 48% de imagen negativa.

Urtubey, el opositor que pica en punta.

9- Truchos: En el hospital de Cañuelas atendían dos "médicos" que no tenían título y falsearon la identidad

Un trámite fortuito en el Hospital Dr. Ángel Marzetti de Cañuelas sacó a la luz una sorprendente trama: dos médicos brasileños que cumplían funciones allí no tenían título, y habían robado la identidad y la matrícula de otros profesionales.

El descubrimiento llevó a que el hospital verificara la documentación de todo su personal y hallara otros cuatro contratos dudosos, que fueron dados de baja inmediatamente.

El hospital de Cañuelas en la mira.

10- El audio en el que Pity Álvarez se despide de su mamá y amenaza con suicidarse

Cristian "Pity" Álvarez se despidió de su madre en un mensaje de WhatsApp luego de matar a Christian Díaz de cuatro disparos en el barrio Samoré de Villa Lugano en la madrugada del viernes 12 de julio. En el audio el cantante da a entender que si era nuevamente internado podría tomar una drástica decisión sobre su vida.

"Yo ahora estoy comiendo algo, que no como desde ayer al mediodía y me va a pasa a buscar el abogado y me voy para allá (la comisaría). Yo te dije que si me internaban de vuelta, había tomado una decisión y lo sigo sosteniendo", le dice Pity a su mamá.