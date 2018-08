Las claves de una semana recargada: del voto por la despenalización del aborto al veredicto para Boudou

Comienza una semana caliente en lo que respecta a la política argentina por una multiplicidad de factores. En lo que respecta a los tribunales de Comodoro Py estarán en el banquillo dos ex funcionarios de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y varios empresarios; todos ellos por causas diferentes. A la par, en la Casa Rosada se avanzaran con las negociaciones con los diferentes gobernadores para el envío del Presupuesto 2019 al Congreso en donde, además, el miércoles se llevará adelante la votación en el Senado del proyecto de despenalización del aborto.

Se conocerá el veredicto por la causa Ciccone.

La causa que investiga el juez federal Claudio Bonadio junto con el fiscal Carlos Stonelli comenzará mañana con la rueda de declaraciones indagatorias que culminará el 13 de agosto cuando la ex presidenta y actual senadora nacional se presente en el despacho para responder preguntas sobre el esquema de corrupción.

Pero también fueron citados el ex ministro de Planificación Julio de Vido, el ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli, el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el empresario Rudy Ulloa y el ex juez federal Norberto Oyarbide. Asimismo tendrá que prestar indagatoria varios de los empresarios detenidos, entre ellos los empresarios Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, directivos de la empresa Electroingeniería, Javier Sánchez Caballero, de la firma IECSA; Armando Losón, presidente del Grupo Albanesi; y Carlos Mundín, dueño de la firma BTU. También fueron apresados el expresidente de ENARSA Walter Fagyas, Rafael Llorens, exfuncionario de Planificación, Nelson Lasarte, ex secretario de Baratta y Hugo Larraburu, ex subsecretario de Legales del ministerio.

Comienza la rueda de indagatorias por la corrupción K.

A la par el martes llegará el momento de que todos los que se encuentran sentados en el banquillo de los acusados por el juicio por la imprenta Ciccone, entre ellos el ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Amado Boudou, darán sus palabras finales ante el Tribunal Oral Federal 4. Luego el Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costable y Gabriela López Iñiguez, dará a conocer el veredicto sobre el caso que tiene en vilo a Boudou, a su amigo José María Núñez Carmona y Nicolás Ciccone, entre otros.

Ese mismo día otro ex funcionario kirchnerista, el secretario de Obra Pública José López, tendrá que dar su declaración indagatoria ante los integrantes del TOF 1 que lo juzgan por la causa del bolso de los nueve millones de dólares que arrojó a un convento. Según adelantaron desde la defensa de López hay una fuerte posibilidad de que por primera vez declare y de más detalles sobre su polémica frase de “la plata venía de la política” que dijo cuando comenzó la causa y que con el escenario del Cuadernogate tiene mucho más contexto.

El miércoles se votará en el Senado el proyecto por la despenalización del aborto.

Mientras tanto en el Congreso se llevará adelante el miércoles la votación sobre la despenalización del aborto; después de que la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto hace poco más de un mes es ahora el turno del Senado de tratarlo. A diferencia de lo que ocurrió en la Cámara Baja, en la Alta no estarían los votos necesarios para lograr la sanción definitiva. Es por eso que el sector que impulsa el proyecto ya adelantó que aceptaría una serie de cambios para que los senadores que se oponen cambien de parecer. Mientras tanto la expectativa también estará puesta en si la Casa Rosada decide jugar y buscará torcer la situación a favor del sí.

El Gobierno avanza en las negociaciones con los gobernadores para cerrar el presupuesto 2019.

Pero también los ministros del presidente Mauricio Macri tendrán una labor bien política cuando continúen con la ronda de gobernadores para terminar de diagramar el Presupuesto 2019. En el entorno del ministro de Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio, adelantaron que por estas horas hay tres escenarios posibles: el primero es que se logre consensuar una ley de leyes con todos los gobernadores para morigerar entre todos el impacto del ajuste fiscal que se llevará adelante; la segunda es que se presente el proyecto sin consenso y que el Gobierno lo saque a la fuerza con el voto de la tropa propia en el Congreso más algunas adhesiones que se podrían conseguir sobre la marcha. El tercero y último será la prórroga del Presupuesto, algo que Fernández de Kirchner hizo en 2010, y que se encuentra lejos de lo que busca el jefe de Estado. Con cualquier escenario el oficialismo tiene que enviar dicha ley al parlamento el 16 de septiembre.