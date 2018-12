Laura Esquivel: "En las giras, Darthés era nuestro padre, jamás me imaginé una cosa así"

La protagonista de la tira Patito Feo, Laura Esquivel, habló por primera vez del día de su cumpleaños, en el cual su compañera de elenco Thelma Fardin denunció haber sido violada por el actor Juan Darthés. Entrevistada por Involucrados, que se emite en América, Esquivel contó que todavía no puede “caer” de lo que sucedió.

“Era el padre de familia. En mayo ella me dijo por primera vez que hubo un abuso por parte de Juan. En ese momento no lo podía creer, no me parecía real porque él no me parecía una persona de esta clase. Jamás me hubiera imaginado que hiciera una cosa así. En las giras era nuestro padre”, afirmó la actriz, que relató que los episodios que denunció Fardín sucedieron durante el último día de la gira del elenco.

Laura Esquivel, una de las protagonistas de Patito Feo, rompió el silencio.

“El festejo de mis quince fue a la noche, si mal no recuerdo fue a las 12 porque recuerdo haber estado volviendo para Buenos Aires el día de mi cumpleaños. Lo festejamos al final del 17 (de mayo) y a principios del 18 porque volvíamos a Buenos Aires. Tengo el recuerdo de estar viajando durante mi cumpleaños”, relató Esquivel.

El festejo de cumpleños de Laura Esquivel en Nicaragua.

La actriz a su vez rememoró las discusiones que tuvo una de las integrantes del elenco, Griselda Siciliani, con Darthés. “Nadie se daba cuenta de nada. Yo les puedo asegurar que he escuchado gritos en el estudio entre Juan y Griselda porque no se llevaban bien”, afirmó. La propia Sicialiani, luego de la conferencia en donde se hizo pública la denuncia expresó los motivos por los cuales no participó de la gira y que se relacionaban al maltrato laboral que sufría por parte de Darthés.

Una de las fotos del cumpleños de Esquivel que fue el mismo día en donde Fardin denunció haber sido violada.

“No fui a esa gira que era muy conveniente para mí, pero no soportaba más trabajar con esa persona. Yo sufría maltrato, me sentí maltratada, segregada… me sentí muy maltratada. Yo percibía mucha agresión y gritos conmigo. Jamás pensé, jamás imaginé que era con otros también porque se mostraba de otra manera. A mí me agredía, pero jamás imaginé esta monstruosidad”, dijo en declaraciones a Canal 13.

La actriz al momento de llegar a Tribunales para la audiencia en el juicio contra Darthés.

Consultada Esquivel sobre su también ex compañera Calu Rivero, que tiene una causa judicial en curso contra el mencionado actor, afirmó que en un principio evitó hacer declaraciones porque no podía creer lo que sucedía pero que con estas nuevas revelaciones todo cambió. “La manera de ser del él era perfecta. No insinuaba nunca para nada que fuera este tipo de personas. Yo con lo de Calu dije esto no puede ser posible, como pasó con muchos de mis ex compañeros que también lo apoyaron a él”, agregó.