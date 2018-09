Le hicieron bullying en el secundario, lo invitaron a una "cena reencuentro" y se las mandó a guardar

Si quieren hacer una cena reencuentro con sus ex compañeros, ¿por qué mejor no se dignan primero a pedirle perdón a los compañeros a los que les hicieron la vida imposible con su permanente

me di cuenta de que poder mandarlos a la concha de su madre, como no pude hacerlo cuando éramos más chicos, y defenderme; me alcanza y me sobra.