"Llamen a mi vieja": se llevaron demorado a Rodrigo Eguillor, el joven acusado de abuso y acoso

Después de la ola de denuncias contra Rodrigo Eguillor, el hijo de la fiscal de ejecución penal de Lomas de Zamora, Paula Martínez Castro, el joven de 24 años fue llevado por la fuerza a las oficinas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PCA) cuando daba notas a la televisión sobre las denuncias en su contra.

En las oficinas lo notificaron de las acusaciones que hay contra él y le indicaron que no podía salir de la Argentina, cosa que se evitó ya que durante todo el mediodía dio notas a diferentes medios desde el Aeropuerto de Ezeiza porque pensaba viajar a Europa para ver la final de la Copa Libertadores.

La policía se llevó demorado a Rodrigo Eguillor.

Lo que se sabe es que varias jóvenes, inclusive algunas menores, contaron públicamente que el joven las abusó o intentó sobrepasarse con ellas en distintas situaciones, por lo que en las últimas horas salió a defenderse y a contar su verdad.

Aunque el acusado aseguró que no hizo nada, y que es inocente, finalmente las fuerzas de seguridad lo llevaron por la fuerza a sus oficinas para notificarlo de las denuncias y prohibirle la salida del país.

"Me están notificando, pero no estoy detenido", dijo para explicarse a la prensa lo que pasaba, y mientras además le pedía a los guardias que no lo tocaran. "No me toquen porque se arma un quilombo tremendo", gritó enojado.

Aunque existen varias acusaciones contra él, lo cierto es que no todas las chicas hicieron la denuncia formal ante la Justicia, por lo que la policía intenta confirmar si el joven puede o no dejar la Argentina.

[ÚLTIMA NOTICIA] La PSA se lleva detenido al hijo de la fiscal acusado de abuso. Estaba a punto de tomarse un vuelo a Madrid para ver la final de la Libertadores. "Llamen a mi vieja", gritóhttps://t.co/2hSqYOEbQd pic.twitter.com/KDpgz24mPZ — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 4 de diciembre de 2018

"Llamen a mi vieja", dijo apenas los oficiales se acercaron a él, y enseguida aclaró ante las cámaras que no tiene miedo, ya que él nunca hizo nada.

Eguillor llegó al aeropuerto cerca de las 11, y cuando los medios le preguntaron los motivos de su viaje, dijo que había planeado ir a España para la final entre Boca y River.

En todas esas horas que estuvo en el lugar, su madre lo llamó varias veces para pedirle que dejara de hablar en cámara, cosa que él se negó a hacer.

Eguillor fue detenido por la policía.

"No estoy arrepentido de nada porque no hice nada. Estoy a derecho, fui a la fiscalía y no hay nada. Yo no abusé de ella, la salvé. Ella quería suicidarse, yo como pude la sostuve. Lo que pasó en ese departamento sólo lo sabemos Lourdes S. (la denunciante), Dios, y yo. Hay testigos que afirman que la salvé. Mis amigos de Canning, que me conocen desde chiquito, de la escuela con promedio 10, saben que me lo estoy comiendo sin tener nada que ver", aclaró sobre el relato de la chica que lo denunció por abuso.

"Pónganse un segundo en mi lugar, en las redes se me acusa de un delito federal, tengo denuncias y amenazas de todo tipo. Pero saben qué, son acusaciones que por la carencia de pruebas quedarán en nada. Yo me acerqué hasta la fiscalía y la caratula es averiguación ilícita. No tienen nada porque no hay nada", agregó por último.