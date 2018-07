1 /4 Llevó a su perro a una peluquería canina, se les escapó y lo encontró muerto en las vías Llevó a su perro a una peluquería canina, se les escapó y lo encontró muerto en las vías Llevó a su perro a una peluquería canina, se les escapó y lo encontró muerto en las vías Llevó a su perro a una peluquería canina, se les escapó y lo encontró muerto en las vías

Una joven bonaerense denunció el lamentable episodio que padeció su perro "Gucci". Lo llevó a una peluquería canina, pero su mascota desapareció y lo encontró sin vida en las vías del tren. Según aseguraron los encargados del comercio, "Gucci" se escapó y de vuelta a su casa habría sido arrollado.

Gucci.

Una persona con el nick Solange Xoana publicó el relato en Facebook. Según explicó, dejó a su mascota en una peluquería canina ubicada en Ramos Mejía para que lo bañaran. Pero los dueños del local aseguran que se les escapó y debieron iniciar la búsqueda del animal. Colocaron carteles en la zona con la información del comercio.

Luego de tres horas de angustia un empleado del ferrocarril Sarmiento se comunicó con ellos y les avisó que habían visto un perro muerto con las características detalladas en los afiches.

Los trabajadores de la peluquería, fueron a buscar al perrito y lo identificaron. Lo llevaron hasta una comisaría de la zona y se lo entregaron en una bolsa de basura a Solange. "Apenas vi su pelo, entré en crisis, era él", repasó la joven quebrada por el dolor de la pérdida.

Como si fuera poco, a Solange le llegaron testimonios de distintos vecinos que fueron observaron el momento en el que el animal se va del local. "Hubo muchos testigos que lo vieron a Gucci salir corriendo y más testigos que dicen haber visto al chico de la moto, que todavía nadie sabe quién es, corriéndolo por la vía y dejándosela a un hombre que después se comunicó conmigo contándome lo sucedido”, detalló.

"A mi gordo lo sepulté en mi casa que es donde era 'su lugar' con su huesito que tanto le gustaba. Me mata saber que lo encontré, pero él nunca a mí, que murió en la calle solo, asustado con cansancio de tanto escapar, corriendo calles que no conocía, encontrándose c on el tren que no le supo escapar", relató Solange.

Por último, Solange culpó a los dueños del local donde dejó a Gucci y anticipó que hará la denunciar correspondiente del hecho. Hasta el momento, ningún empleado ni responsable de la peluquería brindó su versión de los hechos.