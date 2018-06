Los consejos de la ciencia para ayudar a superar una ruptura amorosa

Una ruptura amorosa nunca es fácil, principalmente porque el dolor y la ansiedad que aparecen inmediatamente son muy difíciles de paliar. Sin embargo, la ciencia tiene algunos consejos para dar.

¿Hay formas fáciles de superar una ruptura?

Recientemente, especialistas de la Universidad de Missouri-St. Louis (Estados Unidos) investigaron tres estrategias a las que recurren las personas luego de separarse.

Así, se formaron cuatro grupos de sujetos de estudio de entre 20 y 37 años que habían pasado por rupturas recientes luego de relaciones de un promedio de 30 meses de duración.

Al primer grupo se le dijo que pensaran sólo en las cualidades negativas de sus ex parejas. El segundo fue instruido para aceptar lo sucedido y reconocer que el amor que aún sentían por sus antiguos compañeros sentimentales era una parte normal del proceso. El tercer grupo, mientras tanto, debió focalizarse en cuestiones externas intentando distraerse de sus sensaciones post-separación. Finalmente, el cuarto grupo ofició de "control" y tuvo libre albedrío.

¿Qué estrategia funciona mejor?

Así, se determinó que los que se focalizaron sólo en los aspectos negativos de sus ex se "desenamoraron" más rápido, pero también empeoraron su humor cotidiano. Los del segundo grupo, mientras tanto, no se sintieron mejor ni cambiaron sus sentimientos hacia sus ex parejas. Finalmente, el tercer grupo sí aumentó sus niveles de bienestar, pero tampoco redujo su enamoramiento residual.

Focalizarse en los aspectos positivos de la relación ayuda a superarla.

"La regulación del amor no funciona como un botón de prendido y apagado", señaló al respecto Sandra Langeslag, una de las autoras del estudio, redondeando la idea de que aunque dos de las tres estrategias efectivamente reducen el malestar psicológico a corto plazo, el proceso de dejar de amar a un ex requiere paciencia.